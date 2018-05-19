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Татьяна Окуневская: 10 лет знаменитой актрисе за пощечину Абакумову
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Татьяна Окуневская: 10 лет знаменитой актрисе за пощечину Абакумову 

Русская семерка 41 минуту назад
Фото: Русская семерка
Татьяна Окуневская слыла одной из самых красивых актрис СССР. За ней ухаживали многие видные политические и военные деятели того времени. Но Окуневская никогда не взирала на звания и чины. Если кавалер вел себя развязно, актриса могла и вспылить. А однажды она дала пощечину самому министру госбезопасности Абакумову, за что впоследствии и поплатилась.
Дебют в кино
Татьяна Кирилловна Окуневская родилась в 1914 году в Тверской области. Поначалу девушка не помышляла об актерской карьере. Однако именно кино свело ее с будущим мужем актером Дмитрием Варламовым. У супругов появилась дочь. Но брак не сложился. Вскоре Татьяна ушла от непутевого мужа, который, кроме всего прочего, начал распускать руки.
Но черная полоса в жизни актрисы вдруг обернулась белой. Именно после расставания с Варламовым в 1934 году Окуневская дебютировала в кино в фильме Михаила Ромма «Пышка», а в 1935 году исполнила одну из главных ролей в картине «Горячие денечки».
Отец — враг народа
В 1937 году в жизни актрисы наступили страшные дни, впрочем, как и для многих советских граждан. Отца Окуневской арестовали и расстреляли. Из театра, где тогда служила Татьяна Кирилловна, ее попросили. Возможно, именно для того, чтобы решить возникшие с потерей места работы материальные трудности, она и вышла замуж за писателя Бориса Горбатова. Хоть брак впоследствии и распался, жизнь Окуневской потихоньку наладилась.
Не лишним будет отметить, что, несмотря на клеймо дочери врага народа, эффектная женщина пользовалась огромной популярностью у самых высокопоставленных мужчин и могла выбрать любого из них. В различные периоды жизни Окуневской были очарованы и нарком НКВД Лаврентий Берия, и лидер Югославии Иосип Броз Тито. Но самой роковой для актрисы оказалась встреча с министром государственной безопасности Виктором Абакумовым.
10 лет лагерей
По некоторым данным, Татьяна Окуневская встретилась с Абакумовым на одном из приемов. Министр выпил лишнего и принялся приставать к красотке. Но Окуневская наглости терпеть не могла и отвесила незадачливому кавалеру пощечину. Возможно, она вообще не знала, кто перед ней стоит, а, может быть, наоборот, знала и прекрасно осознавала, что делает. В общем в 1948 году Окуневская была арестована. Ее обвинили в антисоветской пропаганде. Больше года она провела в тюрьме. После череды допросов Татьяну Кирилловну привели к Абакумову. Тот снова попытался приласкать актрису, но получил вторую пощечину. Сразу после этой выходки Окуневской дали 10 лет и отправили в лагерь в Казахстан.
Будучи в ГУЛАГе, актриса не раз находилась на грани жизни и смерти, но тем не менее она смогла не только выжить, а и сохранить в себе человеческие чувства. Окуневская даже в суровых лагерных условиях сумела полюбить одного из заключенных. Конечно, любовь эта была платонической, но все же. К сожалению, возлюбленный Татьяны Кирилловны скончался. А сама Окуневская, отбыв срок, вернулась домой.
Несмотря на то, что ей многое довелось пережить, до конца своих дней актриса старалась поддерживать форму. У нее еще были и романы, и даже официальные браки. Она умерла в 2002 году в возрасте 88 лет. Многие события из ее жизни известны только по рассказам самой Окуневской, именно поэтому теперь ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова не представляется возможным.
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