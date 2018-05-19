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Кодзима закончил работу над презентацией Death Stranding для E3
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Кодзима закончил работу над презентацией Death Stranding для E3 

GameGuru 38 минут назад
Фото: GameGuru
Поклонники господина Кодзимы давно наблюдают над личной жизнью гения в социальных сетях. Игровой гигант часто публикует записи о фильмах, музыке и время от времени, даже делиться этапами разработки Death Stranding. Одни из последних твитов были посвящены именно будущему проекту. Кодзима опубликовал несколько фотографий, где он в футболке Joy Division записывает музыку к будущему трейлеру игры для E3.
«Работаю над трейлером для E3. Сегодня дата кончины Иэна Кертиса (лидера группы Joy Division)».
Спустя несколько часов разработчик опубликовал уже фотографию рабочего стола с ярлыком готовой презентации в Adobe Premier.
По всей видимости, работа над подготовкой выступления для E3 уже завершена. Фанаты Кодзимы должны быть точно уверены в показе Death Stranding на конференции в июле.
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