Кодзима закончил работу над презентацией Death Stranding для E3

Поклонники господина Кодзимы давно наблюдают над личной жизнью гения в социальных сетях. Игровой гигант часто публикует записи о фильмах, музыке и время от времени, даже делиться этапами разработки Death Stranding. Одни из последних твитов были посвящены именно будущему проекту. Кодзима опубликовал несколько фотографий, где он в футболке Joy Division записывает музыку к будущему трейлеру игры для E3.

«Работаю над трейлером для E3. Сегодня дата кончины Иэна Кертиса (лидера группы Joy Division)».

Спустя несколько часов разработчик опубликовал уже фотографию рабочего стола с ярлыком готовой презентации в Adobe Premier.

По всей видимости, работа над подготовкой выступления для E3 уже завершена. Фанаты Кодзимы должны быть точно уверены в показе Death Stranding на конференции в июле.