Пять историй взрослых тюменцев, которые когда-то были пионерами: клятва, красный галстук и сбор макулатуры

Для тюменцев, чье детство пришлось на советское время, День пионерии не просто праздник, а день ностальгии по минувшим временам. Пионеров нет уже четверть века, но дух советского прошлого до сих пор живёт в тысячах тюменцев. Сегодня, в День пионерии, мы вместе с нашими читателями вспоминаем — кого и как принимали в эти почётные ряды почти тридцать лет назад.

Светлана Хохлова: «Собирали металлолом и макулатуру»

Эта тюменка стала пионером пятьдесят лет назад. Для любого советского школьника, вспоминает Светлана Хохлова, это событие было одним из самых важных и запоминающихся в детстве.

— В годы моей юности, пятьдесят лет назад, быть пионером было очень почетно. К этому стремились все мои одноклассники. Для того чтобы стать пионером, надо было хорошо учиться, быть примером во всем. Ведь «пионер — всем ребятам пример». Ребята учили торжественное обещание и зубрили законы пионеров, но носить это гордое звание доверяли не всем. Двоечникам и хулиганам до исправления путь туда был заказан. День, когда мне повязали красный галстук на шее, я помню очень хорошо — 22 апреля 1966 года, день рождения Владимира Ленина и самой пионерской организации, которая воспитывала детей на принципах солидарности, патриотизма, высоких моральных стандартов. Прием в пионеры состоялся в актовом зале тюменской школы № 38. Третьеклассники, среди которых была и я, выстроились в одну шеренгу. Под звуки барабанов внесли пионерское знамя… Клятва, которую мы принесли, врезалась в память навсегда. Это был очень радостный день.

Красный галстук — это частица Красного Знамени. Он отличал пионеров от всех остальных ребят. Пионер, который приходил в мятом или грязном галстуке и одежде, считался плохим. Поэтому я следила за своей одеждой, старательно каждый день стирала и гладила свой галстук.

Когда ребята стали пионерами, наш класс стал называться пионерским отрядом. Между отрядами постоянно устраивались различные соревнования, конкурсы, мероприятия. Мы собирали металлолом, макулатуру, лекарственные травы, помогали младшеклассникам, участвовали в военно-спортивных «Зарницах». Жизнь была интересной. Каждую неделю проходили советы дружины, которые начинались песней и речовкой. Председатели советов отрядов отчитывались о проделанной за неделю работе, поэтому каждый отряд добросовестно выполнял порученные задания. Помимо этого в школе существовали «тимуровские» отряды. В них входили ребята из разных классов, которые были готовы прийти на помощь пожилым людям. «Тимуровцы» помогали бабушкам и дедушкам принести воду, уложить дрова, сходить за продуктами. Талантливые ребята ходили с концертами в детские сады и на предприятия.

Я с трепетом отношусь к памяти о пионерских буднях. Хорошее было время.

Виктор Нестерук: «Я стал пионером в кинотеатре»

Тюменец Виктор Нестерук говорит, что в первом классе всех советских школьников по умолчанию принимали в октябрята. Это происходило на день рождения Владимира Ленина (22 апреля).

Виктор только-только стал пионером

— Тогда всем первоклашкам выдавался значок в виде звезды с портретом маленького улыбающегося Володи Ульянова. Первичная ячейка у октябрят называлась «Звездочка» и состояла из пяти членов — одноклассников. Я был командиром «Звездочки» и даже составлял какой-то план добрых дел.

Прием в пионеры был долгожданным событием. На старшеклассников-пионеров смотрели с какой-то завистью. Я учился в 16-й школе Тюмени, и нас принимали в пионеры в кинотеатре «Космос». Сначала был просмотр фильма «Неуловимые мстители», потом на сцену вышли мы, третьеклассники, с приготовленными заранее «маленькими кусочками Красного Знамени», и старшеклассники, которые нам их повязали. В ношении галстука особой фишкой было завязывание красивого узла. Также считалось неэтичным ношение мятого галстука, поэтому его гладили почти каждый день. Учитывая, что галстук был из 100% синтетики, то сожжено их утюгами было немало.

Когда ехали летом в пионерский лагерь (ныне летний лагерь отдыха), обязательно брали с собой галстук. Почти в каждом лагере была своя форма: шорты и рубашка для мальчиков, юбки и рубашки для девочек. Общим был пионерский галстук и пилотка, обычно тоже красная. В этой форме проходили ежедневные утренние построения с подъемом знамени лагеря под бой барабанов и звук горнов. В форму также одевались на общелагерные праздники и пионерский костер. В лагерях появилась традиция: расписываться всем отрядом друг другу на галстуках на память. У меня долго лежал такой галстук с 6 класса, пока его не постирали, — вспоминает 46-летний Виктор Нестерук.

Виктор Щёголев: «19 мая у пионеров был выходным днем»

Для Виктора День пионерии — один из любимейших праздников детства.

Пионер Виктор Щёголев со своей сестрёнкой

— Два десятка лет назад 19 мая был парад на улице Республики. В этот день пионеры не учились. После парада гуляли в городском саду (там, где сейчас располагается Цветной бульвар). Больше всего воспоминаний о пионерлагере. Три летние смены по три недели. Я всегда ездил на вторую, в июле. Каждый отряд жил в своей деревянной дачке. Они были деревянные, щитовые, неотапливаемые и потому холодные. Каждая дачка была разделена на две половины — для девочек и мальчиков. Вода была только холодная — ею умывались, чистили зубы. По ночам ходили мазать девчонок зубной пастой. А накануне подговаривали своих подружек, чтобы те открывали на ночь со своей стороны дверь. После второй недели был родительский день — приезжали родители, бабушки-дедушки, они всегда привозили с собой вкусности. Накануне отъезда, вечером, дарили кульки с конфетами, устраивали на футбольном поле огромный пионерский костёр. На пионерских галстуках обменивались своими адресами — записывали их шариковыми ручками и обязательно устраивали день встречи в городе (обычно в горсаду или возле кинотеатра «Юбилейный»), — вспоминает 55-летний Виктор Щёголев.

Ирина Архипова : «В пионеры приняли со второго раза из-за моей скромности»

А вот 45-летняя Ирина Архипова говорит, что её в пионеры взяли не с первого раза. Почему — читайте ниже.

В школе Ирина очень любила уроки ботаники. Ребята дома выращивали растения, а потом приносили их на занятия

— В пионеры принимали самых деятельных и отличников. А поскольку я была хорошисткой, к тому же ещё очень скромной, то меня приняли в пионеры во вторых рядах. Это был пятый класс. Как сейчас помню ту гордость, которая меня переполняла — я была уже не просто ребенком, а пионером. Самые яркие воспоминания того времени — это посиделки в лесу у костра. Мы пекли картошку на огне и пели разные советские песни. Ещё хорошо запомнились уроки ботаники. На них каждый пионер приносил то, что вырастил у себя дома. Кто-то цветы нёс, кто-то овощи. Жаль, что это всё сошло на нет, — говорит тюменка.

Вадим Ерёменко: «Боялся забыть слова пионерской клятвы»

Памятная фотография сделана в день, когда Вадима приняли в пионеры

— Я стал пионером в 1989 году, когда учился в третьем классе. Главным и всепоглощающим чувством была гордость. Гордость за себя, за родителей, за школу, за то, что я вырос и перехожу на какой-то новый этап жизни. Что я уже не какой-то там октябрёнок, а пионер — взрослый и ответственный человек. Но перед этим, с самого начала учебного года, было тревожное и волнительное ожидание. В конце лета купили галстук. Даже два — так, на всякий случай. Порой я доставал эту атласную тряпицу из шкафа и с благоговением разглядывал. Папа научил правильно завязывать галстук. Ближе ко дню принятия в пионеры нас заставили переписать клятву вступающего в ряды пионерской организации. Текст казался сложным в отличие от клятвы октябрёнка. Но, стиснув зубы, приходилось зубрить, ибо сказали, что без неё в пионеры не примут. И вот наступил тот день! Самым страшным на свете казалось забыть слова клятвы. Но всё прошло нормально. Когда пришёл домой, мама сказала, что такой торжественный момент обязательно надо запечатлеть для истории. Все красиво оделись и направились в фотоателье, где и был сделан этот памятный снимок, — вспоминает 39-летний Вадим Ерёменко.

А теперь предлагаем вам виртуально прогуляться по одному из заброшенных пионерлагерей Тюмени. Щелкайте на ссылку!