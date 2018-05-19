Архангелогородцев приглашают на день перевоплотиться в жонглеров

Жонглерский флешмоб для всех желающих состоится в следующую субботу, 26 мая, на площади Мира в 16:00. Присоединиться к нему приглашают не только тех, кто умеет ловко обращаться сразу с несколькими предметами, но и тех, кто желает освоить азы этого искусства, рассказала 29.ru организатор флешмоба в Архангельске Ольга Якк.

Организаторами флешмобов выступает Российская жонглёрская конвенция. Такие мероприятия проходят в городах России в апреле-мае. К ним, помимо Архангельска, присоединились Санкт-Петербург, Иркутск, Краснодар, Новосибирск и еще около 15 городов России.

— Мероприятие абсолютно свободное, может прийти любой желающий. Флешмобы проходят весь май на выходных, каждый город сам выбирают дату. Предварительно обговариваются некоторые моменты с мастерами, которые проводят мастер-классы. По сути это некие уличные тренировки, к которым может присоединиться любой. Учить жонглировать будут несколько мастеров, на данный момент есть договоренность с классным жонглёром Павлом Помяловым, — рассказала Ольга.

В мероприятии примут участие еще несколько коллективов, с которыми еще ведутся переговоры. Учить всех пришедших будут и другим смежным направлениям, например, поингу.