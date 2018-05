Что с тобой стало, Гарри? Дэниэл Рэдклифф в трусах и пистолетами стал мемом

В интернет попали снимки Дэниэла Рэдклиффа в халате, трусах и с двумя пистолетами в руках. Фотографии оказались настолько эффектными, что сразу разлетелись на мемы и вызвали бурные обсуждения.

На первый взгляд может показаться, что актер обезумел, но нет. Фотографии были сделаны во время съемок фильма «Пушки Акимбо», где Рэдклифф сыграет парня, который ради своей девушки участвует в гладиаторских боях.

What the hell is Daniel Radcliffe doing? pic.twitter.com/5rF7fpXP3h

— Eoin aka «Rob’s Friend» (@eoin_warne) 16 мая 2018 г.

«Какого черта делает Дэниэл Рэдклифф?».

Имя главного героя картины Майлз, и по сюжету он регистрируется на сайте, проводящем смертельные гладиаторские турниры в прямом эфире. Когда девушку парня похищают, ему приходится принять участие в этих соревнованиях.

Несколько недель назад Рэдклифф предупреждал своих фанатов, что если они увидят его в неприглядном виде на улицах, то пусть не беспокоятся. Это его образ для «Пушек Акимбо».

Однако мало кого это остановило, чтобы сделать новый мем с британским актером.

When you're a millennial wizard and that hogwarts dark arts degree ain't getting you nowhere. pic.twitter.com/kNgio5VyRL

— MACHINE /// (@MACHINEgg) 18 мая 2018 г.

«Когда ты волшебник-миллениал, и твой диплом Хогвартса по темным искусствам нигде не пригодился».

когда сказали, что Гарри Поттер тупая сказка для детей pic.twitter.com/i9hqf8Jjkg

— Должник Кармы Мока +21 (@ruty_tuty_ru) 15 мая 2018 г.

Гарри Поттер и Ипотека pic.twitter.com/5mC9RJjWN1

— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 15 мая 2018 г.

На встрече выпускников Хогвартса (Рэдклифф на съёмках «Пушек Акимбо») pic.twitter.com/z1WkJ77TQY

— Котонавты (@meownauts) 15 мая 2018 г.

Кто-то узнал в образе актера самого себя в повседневной жизни.

дэниель рэдклифф как я по жизни. pic.twitter.com/7CjB1V2uU7

— ваня. (@marcus_Atonius) 16 мая 2018 г.

Первое фото — это я решаю из какого пистолета застрелиться

— M a h r e z (@cmentarz_29) 15 мая 2018 г.

Некоторые сравнили Рэдклиффа с Джокером из вселенной DC.

@MadMashks

Хочешь, я расскажу откуда у меня этот шрам?

Гарри Поттер — Джокер, которого мы заслужили. pic.twitter.com/FBnlzUgvqT

— Мариша Шальц (@MadMashks) 15 мая 2018 г.

Для кого-то фотографии со съемочной площадки показались идеальной обложкой к следующей книге о Гарри Поттере.

Гарри Поттер, мальчик-которого-все-задолбало pic.twitter.com/TxK1dfQ8HL

— 13 подвигов Кадгара (@tabaki_) 15 мая 2018 г.

Гарри Поттер и таблетки Морфеуса pic.twitter.com/b6Jf81wZ0O

— Алексей (@3om6o6ep) 14 мая 2018 г.

Точная дата релиза «Пушек Акимбо» пока не называлась, однако создатели обещают выпустить картину в 2019 году.