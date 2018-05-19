Олден Эренрайк стал свидетелем убийства собственного отца

Недавно стало известно, что Олден Эренрайк, снимающийся в приквеле «Звездных Войн» «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», в прошлом пережил очень трагическое событие. Когда будущему актеру было всего 8 лет, он стал свидетелем убийства собственного отца, которое совершил дядя Олдена, Эдвард. Смертоносный инцидент произошел, когда Марк Эренрайк с сыном решил привезти родственника на семейный праздник.

Психически больной дядя зарезал 43-летнего отца будущей звезды ножом. Вспоминая об этой семейной трагедии, второй дядя Олдена, Николас Бенедикт рассказал журналистам: «Последний раз видел племянника на похоронах Марка. Это очень печальная история. Когда Эдвард был моложе, он злоупотреблял запрещенными препаратами. Позже он уехал за границу, где окончательно сошел с ума. Большую часть жизни Эдвард провел в реабилитационном центре.