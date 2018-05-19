В культурно-деловом центре российских немцев в Калининградской области завершили сезон работы языковых и культурных клубов

Центр работает с 2017 года и его главная задача помочь немцам и россиянам лучше понимать друг друга. Всего в нашей стране автономия российских немцев и союз немецкой культуры, объединяет более 450 организаций в 62 регионах. Всего в концертной в программе было 23 выступления, различных коллективов, но больше всех покорил детский ансамбль из поселка Нивенское Багратионовского района. Мотивом своей постановки ребята выбрали российский мультфильм ежик в тумане.

Ангелина Любимова, участница танцевального ансамбля «Ясная поляна»:

— У нас был влюбленный медведь в одного из ежиков, он подарил ему цветочки, мы старались станцевать, чтобы все радовались и всем очень понравилось.

Роман Генних, председатель Культурно делового центра Российских немцев в г. Калининграде:

— Сегодня здесь собрались коллективы со всей калининградской области. Хотели бы продемонстрировать результаты своей деятельности за весь год, здесь представлены как дети так и взрослое поколение, хоры и танцевальные коллективы, лингвистические клубы.