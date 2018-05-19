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В Челябинске отгремит международный джазовый фестиваль
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В Челябинске отгремит международный джазовый фестиваль 

Хорошие новости 58 минут назад
Фото: Хорошие новости
С 1 по 3 июня в Челябинске пройдет традиционный международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!». В этом году формат грандиозного праздника немного изменится: мероприятие откроют на свежем воздухе в парке Гагарина. Там выступят российские и иностранные джазовые коллективы: джаз-трио «Kill Scoville» и «Studebaker‘63» (Австрия), Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва), ансамбли «Уральский диксиленд» и детский оркестр «Флейты Челябинска». Сюрпризом для гостей станет джаз в исполнении иранского коллектива «Bomrani Band».
— Также зрителей ждут традиционные выступления в концертных залах, стрит-парад на Кировке и праздничные джазовые шествия. Одним словом, город захлестнет волна джаза и позитива, всегда и непременно соответствующего этой музыке, которая выйдет из концертных залов под открытое небо, — сообщает пресс-служба филармония.
Во второй день феста состоится традиционное джаз-шествие на Кировке, а вечером в зале им. Прокофьева устроят масштабный концерт.
— Его участниками станут джазовая певица и гитаристка Big Mama Montse (Испания), большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (Москва), народный артист России Анатолий Кролл (Москва), гитарист, участник знаменитого телевизионного проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура» Сергей Чашкин (Екатеринбург), «Уральский диксиленд Игоря Бурко», биг-бэнд заслуженного артиста России Станислава Бережнова, — рассказывают организаторы.
В этот же день, в 22:00 всех желающих приглашают на бесплатный ночной кинопоказ фильмов о джазе в парке Гагарина. Завершится джазовый фестиваль гала-концертом 3 июня. Подробную программу смотрите на сайте челябинской филармонии.
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