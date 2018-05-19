В День города по улицам Петербурга пройдут слоны 

Эти огромные животные, каждый из которых женского пола, не принадлежат петербургскому цирку. Они приехали на гастроли полгода назад со старейшей цирковой династией дрессировщиков из Германии — братьев Алекса и Кристиана Гертнер. Все это время они выступали на главной цирковой арене города с захватывающим аттракционом «Слон и дети». История этой семьи началась 400 лет назад, когда известный акробат из Германии поехал в Индию, там влюбился в дочь дрессировщика слонов, они поженились и привезли индийских слонов в Европу. С тех самых пор все поколения Гертнер занимаются дрессурой слонов. Две из четырех слоних достались Кристиану и Алексу по наследству от родителей, третью 70-летнюю дрессировал ещё их дедушка. Самая молодая Бэйби — единственная слониха в Европе, которая родилась в цирке. Именно она во время представлений выносит на хоботе представителя шестого поколения династии — сына Кристиана Гертнер. Впервые мальчик появился на арене в хоботе слона, когда ему было всего три месяца. Сейчас ему 2 года. Его старшие братья и сёстры тоже участвуют в номере. Парад с участием исполинов начнется 27 мая в 12:00 у здания цирка на Фонтанке. Слоны пройдут по мосту Белинского, по набережной Фонтанки, по Невскому проспекту, через Михайловскую и Инженерные улицы. После этого животные вернутся обратно в цирк, — сообщает circus.spb.ru.
Напомним, что с 24 по 27 мая в Петербурге пройдет Международный фестиваль циркового искусства. В город съедутся более 100 артистов из 17 стран. Ведущие фестиваля Народный артист РФ Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус.