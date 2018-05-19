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В День города по улицам Петербурга пройдут слоны
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В День города по улицам Петербурга пройдут слоны 

Teleprogramma.pro 9 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эти огромные животные, каждый из которых женского пола, не принадлежат петербургскому цирку. Они приехали на гастроли полгода назад со старейшей цирковой династией дрессировщиков из Германии — братьев Алекса и Кристиана Гертнер. Все это время они выступали на главной цирковой арене города с захватывающим аттракционом «Слон и дети». История этой семьи началась 400 лет назад, когда известный акробат из Германии поехал в Индию, там влюбился в дочь дрессировщика слонов, они поженились и привезли индийских слонов в Европу. С тех самых пор все поколения Гертнер занимаются дрессурой слонов. Две из четырех слоних достались Кристиану и Алексу по наследству от родителей, третью 70-летнюю дрессировал ещё их дедушка. Самая молодая Бэйби — единственная слониха в Европе, которая родилась в цирке. Именно она во время представлений выносит на хоботе представителя шестого поколения династии — сына Кристиана Гертнер. Впервые мальчик появился на арене в хоботе слона, когда ему было всего три месяца. Сейчас ему 2 года. Его старшие братья и сёстры тоже участвуют в номере. Парад с участием исполинов начнется 27 мая в 12:00 у здания цирка на Фонтанке. Слоны пройдут по мосту Белинского, по набережной Фонтанки, по Невскому проспекту, через Михайловскую и Инженерные улицы. После этого животные вернутся обратно в цирк, — сообщает circus.spb.ru.
Напомним, что с 24 по 27 мая в Петербурге пройдет Международный фестиваль циркового искусства. В город съедутся более 100 артистов из 17 стран. Ведущие фестиваля Народный артист РФ Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус.
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