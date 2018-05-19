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Озвучены произведения для эстафеты-чтения Платоновского фестиваля
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Озвучены произведения для эстафеты-чтения Платоновского фестиваля 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Организаторы озвучили произведения, выбранные для эстафеты-чтения Платоновского фестиваля в этом году.
11 июня на Советской площади воронежцы и гости фестиваля прочтут вслух рассказ Андрея Платонова «Усомнившийся Макар», а затем повесть «Город Градов». Напомним, произведения разделят на множество отрывков, каждый из которых прочтет один участник эстафеты. Ежегодно в ней принимают участие известные и простые воронежцы, политики, представители культурной сферы, врачи, учителя, пенсионы — список можно продолжать бесконечно.
Эстафета-чтение будет длиться несколько часов, а начнется она традиционно в полдень.
Чтобы стать одним из чтецов, нужно отправить заявку на почту literature@platonovfest.com с темой «Эстафета-чтение» и рассказать о себе: имя, возраст, профессия, номер телефона и увлечения. Также можно прикрепить фотографию — таким письмам будут отдавать предпочтение.
Ожидается, что в этом году количество чтецов будет около 60, каждый из них будет читать отрывок из произведения Андрея Платонова в течение трех минут.
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