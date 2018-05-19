Как в Тюмени прошел первый день фестиваля «Жара»: смотрите 10 ярких фотографий с праздника

В Тюмени проходить городской фестиваль «Жара». Два дня, 19 и 20 мая, у тюменского драмтеатра. Предлагаем посмотреть, как прошел первый день праздника в нашем фоторепортаже. Фестиваль проходит обновленной площади 400-летия Тюмени. Здесь открыты десятки интерактивных площадок, где можно вкусно поесть, заняться творчеством, пофотографироваться и заняться спортом. Во время всего мероприятия на главной сцене выступают тюменские музыкальные коллективы и артисты. Также сегодня прошел модный показ, где более 20 дизайнеров показали свои работы. На фестивале «Жара» тюменцы могут прикупить себе много интересных вещей, которые предлагают производители и мастера.

Подробнее узнать о том, как прошел фестиваль, можете в нашей прямой трансляции.

На фестивале можно попариться в настоящей баньке

Даже главный друг человека не смог пропустить этот праздник

На сцене выступают тюменские музыканты и исполнители

Если проголодаетесь, то можете перекусить. Для тюменцев работает множество точек, где вас накормят шашлыком, салатами, пирожками и другими вкусностями

Сегодня наш корреспондент Мария Токмакова вела прямую трансляцию. Ищите запись в нашей группе в Вконтакте

Такие прекрасные тюменки никого на фестивале голодным не оставят

Детки могут сделать фигурки из дерева, как в былые времена

Кусочек Вестероса прибыл в Тюмень. На железном троне можно посидеть в ожидании нового сезона

На некоторых точках можно попробовать на вкус продукцию тюменских производителей

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