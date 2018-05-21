После урагана помощь медиков понадобилась 39 тюменцам

Ураган, накрывший Тюмень накануне днем, 20 мая, застал тюменцев врасплох. В первый по-настоящему летний день многие жители и гости областного центра гуляли. Большое количество народа было в Гилевской роще, на набережной и на площади у драмтеатра, где проходил фестиваль «Жара». Погода изменилась буквально в считанные минуты, сильные порывы ветра стали валить деревья, рекламные конструкции, а в Каскаре произошло частичное обрушение стены дома. Кирпичи упали на стоявший поблизости автомобиль. Очевидцы сообщают, что в его салоне находилась женщина. Ей в итоге понадобилась помощь врачей.

Всего 20 мая за медицинской помощью по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в Областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек. Госпитализированы 6 пациентов, в их числе 1 ребёнок. Пятеро пациентов проходят лечение в условиях стационара, один — с сочетанной травмой — в условиях реанимационного отделения, — рассказала 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения.

Сообщения от МЧС об усилении ветра до 21-26 м/с тюменцы начали получать, когда погода уже наладилась. Абоненты Билайна получили предупреждение около 18:00, а «Мегафона» еще позже.

Последствия вчерашнего урагана, налетевшего на Тюмень, смотрите в материале 72.ru. Наша редакция следила за развитием событий в режиме онлайн.

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