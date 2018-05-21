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После урагана помощь медиков понадобилась 39 тюменцам
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После урагана помощь медиков понадобилась 39 тюменцам 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Ураган, накрывший Тюмень накануне днем, 20 мая, застал тюменцев врасплох. В первый по-настоящему летний день многие жители и гости областного центра гуляли. Большое количество народа было в Гилевской роще, на набережной и на площади у драмтеатра, где проходил фестиваль «Жара». Погода изменилась буквально в считанные минуты, сильные порывы ветра стали валить деревья, рекламные конструкции, а в Каскаре произошло частичное обрушение стены дома. Кирпичи упали на стоявший поблизости автомобиль. Очевидцы сообщают, что в его салоне находилась женщина. Ей в итоге понадобилась помощь врачей.
Всего 20 мая за медицинской помощью по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в Областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек. Госпитализированы 6 пациентов, в их числе 1 ребёнок. Пятеро пациентов проходят лечение в условиях стационара, один — с сочетанной травмой — в условиях реанимационного отделения, — рассказала 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения.
Сообщения от МЧС об усилении ветра до 21-26 м/с тюменцы начали получать, когда погода уже наладилась. Абоненты Билайна получили предупреждение около 18:00, а «Мегафона» еще позже.
Последствия вчерашнего урагана, налетевшего на Тюмень, смотрите в материале 72.ru. Наша редакция следила за развитием событий в режиме онлайн.
Если вы или ваши знакомые пострадали во время вчерашнего разгула стихии, сообщите нам на почту: Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).
72.ru: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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