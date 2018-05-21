Пьяный тюменец сломал палец врачу скорой, который приехал ему помочь

В Тюмени в минувшую субботу, 19 мая, на врача скорой помощи напал мужчина. Это произошло, когда бригада медиков приехали на вызов к дому на Ткацком проезде.

— Горожане позвонили в скорую в три часа ночи и сообщили, что человек нуждается в помощи. Прибывшие на адрес вызова медики увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Во время проведения осмотра пациент попытался пнуть фельдшера в грудь, но врач увернулся. В итоге удар пришелся в руку. После случившегося дебошир сбежал, а медики уехали в больницу, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина , пресс-секретарь станции скорой помощи.