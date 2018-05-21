Пьяный тюменец сломал палец врачу скорой, который приехал ему помочь 

В Тюмени в минувшую субботу, 19 мая, на врача скорой помощи напал мужчина. Это произошло, когда бригада медиков приехали на вызов к дому на Ткацком проезде.
— Горожане позвонили в скорую в три часа ночи и сообщили, что человек нуждается в помощи. Прибывшие на адрес вызова медики увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Во время проведения осмотра пациент попытался пнуть фельдшера в грудь, но врач увернулся. В итоге удар пришелся в руку. После случившегося дебошир сбежал, а медики уехали в больницу, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи.
В медучреждении выяснилось, что у фельдшера перелом мизинца. Но, несмотря на полученную травму, специалист продолжил трудовую смену. В пресс-службе ведомства пояснили, что с подобными случаями сотрудники скорой сталкиваются не часто. В основном под удар попадают женские бригады. Привлечь к ответственности неблагодарных пациентов хоть и сложно, но порой удается. Пример тому случай, который произошел в Аромашевском районе 17 мая. Там в отношении сына пациентки возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда». Как рассказали в следственном комитете, в селе Новопетрово медик оказывала неотложенную помощь женщине, но ее сыну показалось, что она делала это недостаточно быстро. В итоге разъяренный мужчина ударил медработницу в голову.