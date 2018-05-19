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Ешь и думай, гуляй и вникай: 7 главных дел, которые надо успеть выполнить на «Городских выходных»
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Ешь и думай, гуляй и вникай: 7 главных дел, которые надо успеть выполнить на «Городских выходных» 

Tvoybro.com 19 минут назад
Фото: Tvoybro.com
, Пройтись маршрутами нетривиальных экскурсий, Увидеть познавательный фильм в бесшумном кинотеатре, Рассмотреть поближе картонный город, Почилиться под живые выступления, Попробовать стритфуд из других российских городов, Узнать новое на Школе горожанина, Увидеть всё своими глазами!, Хватит думать и искать причины. Просто приходите. Помимо вышеперечисленного, ваше внимание займёт множество приятных мелочей, будь то всевозможные игры, сборка летающего змея за 3 минуты, создание музыки с помощью фруктов или возможность сделать множество классных кадров. ВСЕ НА ВЕРХНЕЕ!
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