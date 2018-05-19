Ещё
Нелегальные летние кафе и киоски сносят в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Нелегальные летние кафе и киоски сносят в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С наступлением лета в Петербурге тротуары на улицах начинают оккупировать летние кафе, далеко не все из них были установлены на законных основаниях, сообщает «Фонтанка».
В субботу, 19 мая, специалисты приступили к сносу нелегалов.
В центре Петербурга разобрали веранды кафе «Жасмин», «Евразия», «Большая кухня» и «Квартирка» на Малой Садовой, террасу «Чайникофф» на Сенной площади и «Хочу харчо» на Садовой, 42.
С Невского и других центральных проспектов убрали тележки и лотки.
Всего к 19 мая демонтировали 10 веранд, 6 павильонов, 17 лотков и тележек, сообщили в комитете по контролю за имуществом.
В комитете рассказали, что часть предпринимателей стояли на участках вовсе без договоров, часть превысили допустимые размеры.
Рейды по борьбе с нелегальной торговлей прошли в Приморском, Фрунзенском и Московском районах Петербурга.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
График отключений горячей воды появился в Петербурге С Исаакиевского собора убрали строительные леса Остров Новая Голландия попал в шорт-лист премии Бернхарда Реммерса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой4
Как погиб «вождь краснокожих»15
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство12
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение