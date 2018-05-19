Нелегальные летние кафе и киоски сносят в Петербурге

С наступлением лета в Петербурге тротуары на улицах начинают оккупировать летние кафе, далеко не все из них были установлены на законных основаниях, сообщает «Фонтанка»

В субботу, 19 мая, специалисты приступили к сносу нелегалов.

В центре Петербурга разобрали веранды кафе «Жасмин», «Евразия», «Большая кухня» и «Квартирка» на Малой Садовой, террасу «Чайникофф» на Сенной площади и «Хочу харчо» на Садовой, 42.

С Невского и других центральных проспектов убрали тележки и лотки.

Всего к 19 мая демонтировали 10 веранд, 6 павильонов, 17 лотков и тележек, сообщили в комитете по контролю за имуществом.

В комитете рассказали, что часть предпринимателей стояли на участках вовсе без договоров, часть превысили допустимые размеры.

Рейды по борьбе с нелегальной торговлей прошли в Приморском, Фрунзенском и Московском районах Петербурга.