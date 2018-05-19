О династии Романовых устами Поклонской: экскурсия по Ливадийскому дворцу 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская 19 мая провела экскурсию для школьников по Ливадийскому дворцу. Мероприятие приурочили ко дню рождения последнего российского императора Николая II.
Послушать историю царской семьи собралось около 20 учеников одной из школ Евпатории. Дети своими глазами увидели залы императорской резиденции. В комнатах экскурсанты познакомились с пребыванием на Южном берегу Крыма поколений династии Романовых, а также с интересными фактами жизни в Ливадии Николая ΙΙ и членов его семьи.
В завершении экскурсии Наталья Поклонская презентовала детям несколько экземпляров своей книги «Преданность вере и Отечеству», на каждом из которых парламентарий оставила автограф.