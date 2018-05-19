О династии Романовых устами Поклонской: экскурсия по Ливадийскому дворцу

Послушать историю царской семьи собралось около 20 учеников одной из школ Евпатории. Дети своими глазами увидели залы императорской резиденции. В комнатах экскурсанты познакомились с пребыванием на Южном берегу Крыма поколений династии Романовых, а также с интересными фактами жизни в Ливадии Николая ΙΙ и членов его семьи.

В завершении экскурсии Наталья Поклонская презентовала детям несколько экземпляров своей книги «Преданность вере и Отечеству», на каждом из которых парламентарий оставила автограф.