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Скульптуры медведей и птичек уберут с фасада дома купца Маркелова в Выборге
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Скульптуры медведей и птичек уберут с фасада дома купца Маркелова в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Всё дело в том, что элементы находятся в плохом состоянии. Наиболее серьезно поврежден один из медведей. Падающими зимой глыбами льда скульптуру раскололо.
Как сообщил реставратор Михаил Довгий, решается вопрос о демонтаже скульптур и переносе их в мастерскую для восстановления. Параллельно с реставрационными работами, коллектив продолжает изучать архивы. Возможно, на фасад дома на Ленина, 6 вернут утраченные декоративные элементы.
Дом был построен архитектором Алланом Шульманом в 1903-1904 году.
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