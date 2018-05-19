Скульптуры медведей и птичек уберут с фасада дома купца Маркелова в Выборге

Всё дело в том, что элементы находятся в плохом состоянии. Наиболее серьезно поврежден один из медведей. Падающими зимой глыбами льда скульптуру раскололо.

Как сообщил реставратор Михаил Довгий, решается вопрос о демонтаже скульптур и переносе их в мастерскую для восстановления. Параллельно с реставрационными работами, коллектив продолжает изучать архивы. Возможно, на фасад дома на Ленина, 6 вернут утраченные декоративные элементы.

Дом был построен архитектором Алланом Шульманом в 1903-1904 году.