Северодвинские зоозащитники вышли на пикет против цирков, не испугавшись холода

Акцию, которую провели сегодня активисты архангельского отделения Альянса защитников животных, поддержали всего 10 взрослых и двое детей. Пикет они устроили рядом с Северодвинским драматическим театром, около которого расположился цирк-шапито «Феерия». В общем-то, своих целей зоозащитники добились — цирковое шоу не состоялось, рассказала руководитель регионального альянса Татьяна Халина.

— Сегодня было очень холодно, и многие люди, которые поддержали нас в социальных сетях, испугались погоды. Цирковое представление было отменено: было продано очень мало билетов. Со стороны администрации цирка не только не было противодействия, они даже отказались дать интервью журналистам. К нам только молча подошел представитель цирка, прочитал наши плакаты, построил гримасу, пожал плечами и ушел, — рассказала Татьяна.

Она отметила, что ажиотажа у касс, где можно было бы купить билет на шоу, вообще не было. За всё время пикета лишь пять человек подошли к кассам, но ушли, так как касса была закрыта — людям нужно было постучаться в окошечко, но этого они не делали.