Ещё
Северодвинские зоозащитники вышли на пикет против цирков, не испугавшись холода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Северодвинские зоозащитники вышли на пикет против цирков, не испугавшись холода 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Акцию, которую провели сегодня активисты архангельского отделения Альянса защитников животных, поддержали всего 10 взрослых и двое детей. Пикет они устроили рядом с Северодвинским драматическим театром, около которого расположился цирк-шапито «Феерия». В общем-то, своих целей зоозащитники добились — цирковое шоу не состоялось, рассказала руководитель регионального альянса Татьяна Халина.
— Сегодня было очень холодно, и многие люди, которые поддержали нас в социальных сетях, испугались погоды. Цирковое представление было отменено: было продано очень мало билетов. Со стороны администрации цирка не только не было противодействия, они даже отказались дать интервью журналистам. К нам только молча подошел представитель цирка, прочитал наши плакаты, построил гримасу, пожал плечами и ушел, — рассказала Татьяна.
Она отметила, что ажиотажа у касс, где можно было бы купить билет на шоу, вообще не было. За всё время пикета лишь пять человек подошли к кассам, но ушли, так как касса была закрыта — людям нужно было постучаться в окошечко, но этого они не делали.
29.ru: последние новости
Архангелогородцев приглашают на день перевоплотиться в жонглеров Карнавалу — нет: фестиваль уличных театров в этом году пройдет без традиционных шествий Четыре молодых режиссера представят в «архдрам» свой взгляд на русскую классику и ирландца Макдонаха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»14
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение