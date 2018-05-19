Ещё
Блейк Лайвли подшутила над фотографией Райана Рейнольдса и Хью Джекмана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Блейк Лайвли подшутила над фотографией Райана Рейнольдса и Хью Джекмана 

Журнал ОК! 50 минут назад
Давно известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс любят подшучивать друг над другом. И этот раз — не исключение. Пара опять стала предметом обсуждения в сети из-за комментария, который Блейк оставила в аккаунте супруга.
Райан Рейнольдс поделился фотографией с Хью Джекманом, на которой можно увидеть двух улыбащихся актеров, стоящих в кофейне. «Преследовал этого парня до самой кофейни», — подписал фото Рейнольдс.
Ran into this guy at his coffee shop, @laughingmancoffee. And by «ran into» I mean I followed him there.
A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on  May 17, 2018 at 12:21pm PDT  Комментарий не заставил себя долго ждать, Блейк сразу же отреагировала на новую фотографию
Разве небольшон расстояние между вами может убедить меня, что ты не любишь его сильнее, чем меня
Райан Рейнольдс отличается от многих знаменитостей своей любовью к социальным сетям. Недавно он прокомменитровал видео Сергея Шнурова, который пел песню про недавно вышедший фильм «Дэдпул 2».
Журнал ОК!: последние новости
Егор Крид и Федор Бондарчук на премии телеканала СТС «Дай пять!» Виктория Дайнеко в мини-юбке впервые посетила «Гараж» Появились кадры сериала «Мост» с Михаилом Пореченковым и Ингеборгой Дапкунайте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»14
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение