Блейк Лайвли подшутила над фотографией Райана Рейнольдса и Хью Джекмана

Давно известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс любят подшучивать друг над другом. И этот раз — не исключение. Пара опять стала предметом обсуждения в сети из-за комментария, который Блейк оставила в аккаунте супруга.

Райан Рейнольдс поделился фотографией с Хью Джекманом , на которой можно увидеть двух улыбащихся актеров, стоящих в кофейне. «Преследовал этого парня до самой кофейни», — подписал фото Рейнольдс.

Ran into this guy at his coffee shop, @laughingmancoffee. And by «ran into» I mean I followed him there.

Комментарий не заставил себя долго ждать, Блейк сразу же отреагировала на новую фотографию

Разве небольшон расстояние между вами может убедить меня, что ты не любишь его сильнее, чем меня