Лев Бронштейн: каким был Троцкий до революции

Фамилию Троцкий Лев Бронштейн позаимствовал у надзирателя Одесской тюрьмы, где юный бунтарь ожидал наказания за членство в своей первой незаконной организации. До 17 лет будущий революционер отрицал «социалистические утопии» и придерживался даже консервативных взглядов. Однако делал он это с долей «иронического превосходства», скорее, чтобы отстоять идейную самостоятельность, а не по причине искренней убежденности. Первое заключение и впоследствии ссылка подвели черту под юностью Троцкого, свою жизнь отныне он полностью посвятил революционной деятельности.

Так что же привело Льва к роли разрушителя старого мира? По собственному утверждению Троцкого, в нем еще в детстве был заложен серьезный социальный протест, основанный на постоянно замечаемом неравенстве, бытующем в обществе.

Семья Бронштейнов

Лейба родился 7 ноября 1879 года в семье выходцев из еврейского местечка в Полтавской губернии. По словам политика, он заметил курьезное совпадение даты его появления на свет и Октябрьского переворота только через три года после свершившейся революции. Несмотря на данное при рождении имя на идише, Анна и Давид называли ребенка Львом — родным языком родителей была смесь русского и украинского. Мать Троцкого вышла из городской среды, и ее родные свысока смотрели на земледельца-отца. Лев был пятым из восьми появившихся в результате брака Бронштейнов отпрысков, из которых выжили только четверо.

Как позже замечал сам Троцкий, его семья не испытывала нужды, хотя не знала и щедрости жизни. Родители влезли в долги, чтобы приобрести 300 десятин помещичьей земли. И впоследствии благодаря практичному ведению хозяйства постепенно выплатили задолженность. Бронштейны поселились в доме прежнего помещика, построенного по типу украинской хаты с соломенной крышей и глиняными полами. На участке, где они жили, также находились амбары и мельница. Со временем Бронштейны заметно преуспели, и кроме сезонных рабочих на них стали работать порядка 20 человек на постоянной основе.

Несмотря на состоятельность семьи матери Льва, она была плохо образована, читала, к примеру, с трудом. А отец и вовсе научился читать по складам только в старости. Примечательно, что Давид, доживший в отличие от Анны до революции, потерял в результате Октября все нажитое. Отец Троцкого закончил свою жизнь на государственной мельнице в Москве.

Деревенское детство

До семи лет Троцкий практически безвылазно жил в деревне. Покупных игрушек у него почти не было, за исключением бумажной лошадки и мяча, которые мать привезла ему из Харькова. Даже тогда, когда семья стала довольно зажиточной, ребенок бегал в рваных ботинках и ловил тарантулов и сусликов, за каждого из которых земство платило по копейке. Хотя родители не поощряли такого времяпровождения, предпочитая занимать ребенка рисованием.

Помимо детских забав Троцкий помогал по хозяйству, а также любил бывать в мастерской и людской, куда детям, кстати, ходить запрещалось. Работники не стеснялись присутствия ребенка, поэтому он часто слышал разговоры, в которых родители открывались ему в совсем неприглядном свете. Подобные пересуды, по предположению Троцкого, «легли в основу» его «отношения к обществу».

Гранит наук

В возрасте семи лет Льва отправляют в еврейскую религиозную школу недалеко от дома. Постепенно он осваивает чтение и письмо, записывая печатными буквами услышанные от работников слова, которых не употребляли в семье.

Через год ребенка забирает племянник матери для дальнейшего обучения в Одессе. В принявшей его семье была обширная библиотека, и Лев начинает с каждым днем погружаться в новую среду. Как выяснилось потом, многие слова, которые он использовал в своем лексиконе, были вовсе не русскими, а искаженными украинскими.

В реальном училище Лев выделялся прилежным поведением и дисциплинированностью, получал отличные отметки. При этом он практически не интересовался жизнью улицы и спорта. Город представлялся ему площадкой для занятий и чтения. Люди занимали Льва меньше, чем книги. Вскоре из-за ухудшающегося зрения ему прописали очки, которые Льву даже нравились, поскольку они придавали ему значительности. Однако во время каникул в деревне отец запрещал носить Льву окуляры, полагая, что это просто притворство и важничанье.

Проблемы в училище

Врожденное честолюбие, которое, в частности, побудило Троцкого к изданию с одноклассниками рукописного журнала, порою мешало. Во втором классе он стал одним из зачинщиков хулиганского подвывания учителю французского за то, что тот якобы несправедливо поставил плохую отметку однокашнику. В результате Лев был исключен из учебного заведения, однако с правом восстановления, во многом благодаря хлопотам его родственников. Лев провел остаток учебного года в деревне, сдал экзамены и не потерял учебного года.

Еще один его конфликт в училище был связан с учителем русского. Последний где-то потерял сочинения учеников, и больше всех этим возмущался именно Троцкого. В результате его посадили на 24 часа в карцер.

Проблемой Льва было и его здоровье (хронический катар желудочно-кишечного тракта). Вследствие недуга Лев был вынужден учиться непродолжительное время в деревне. Тем не менее он без помех сдал выпускные экзамены, и отец решил отправить его в Николаев для окончания обучения.

Переломный момент

В ходе каникул в деревне Троцкий часто работал счетоводом — помогал отцу, с которым у него при расчетах возникали трения из-за установленных родителем жестких условий договоров с рабочими. Но все-таки пока политические взгляды Льва еще не сформировались, его позиция носила «смутно-оппозиционный» характер.

В Николаеве 17-летний Троцкий попал совсем в другую среду. Если раньше о политике он слышал только мельком, то теперь жил в семье, где старшие дети рассуждали о социализме. Дальнейшая жизнь Льва все более приближала его к революционному будущему. Троцкий сначала знакомится с книготорговцем нелегальными изданиями, а позже с садовником радикально-социалистических взглядов — Францем Швиговским. Чех по происхождению собирает вокруг себя студентов, бывших ссыльных и молодежь.

Первоначально Троцкий придерживался установок народников, а не марксистов, участвуя в бурных дискуссиях с последователями немецкого мыслителя. Но в конце концов Лев перешел на сторону оппонентов. Он и еще несколько интеллигентов начинают составлять из рабочих кружки, а также распространять в пролетарской среде листовки. Себя они называют Южно-русским союзом. Несмотря на громкое название, ядром объединения было всего лишь собрание молодежи, которая незадолго до ареста едва только определилась со своими взглядами. Вначале жандармы выжидали, полагая, что за «мальчишками из сада» стоят более опытные руководители. Однако в 19 лет Троцкий попадает в тюрьму, где и начинается новый период его жизни.