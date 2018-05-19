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На оцепленной набережной Волгограда строят вход в огромную фан-зону
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На оцепленной набережной Волгограда строят вход в огромную фан-зону 

v1.ru 9 минут назад
Фото: v1.ru
Оцепленную по периметру набережную Волгограда ударными темпами готовят к приезду тысяч иностранных и российских болельщиков.
За месяц до начала главного события в мире футбола в центре города не стихает стройка. Пока одни рабочие под присмотром красавиц на фонтане «Искусство» собирают металлические конструкции для резного входа в фан-зону, другие сносят старую сцену и трудятся под зеленой сеткой, укрывшей пропилеи.
Не дремлют и местные любители уличного искусства. Пробравшись через серые унылые решетки, которыми по периметру обнесли всю центральную набережную, местные граффитисты нашли идеальное место для публичных признаний в любви. Увидит ли некая Настя слова своего воздыхателя, остается загадкой.
По планам областного комитета культуры большая сцена, которая выдержит любой напор ветра, вырастет на нижней террасе набережной уже к 10 июня. Вскоре за дело возьмутся и техники, которые настроят огромный городской телевизор. По словам чиновников, качество картинки на главном экране города заставит поклонников футбола оторваться от домашнего кресла и смотреть самые захватывающие матчи чемпионата мира вместе с тысячью других болельщиков.
О том, что еще появится в волгоградской фан-зоне, читайте в нашем специальном материале. Не знаете о развлекательной программе на чемпионат мира? V1.ru составил полную афишу. Читайте и выбирайте все самое интересное уже сейчас.
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