Звезды сериала «Ольга» пострадали от побоев

На днях Алина Алексеева (Сталина) и ее коллега по сериалу, Борис Дергачев , оказались замешаны в неприятном инциденте. Актеры пострадали в драке с невменяемым постояльцем одного из клубов столицы. Несмотря на то, что звезды сериала «Ольга» не являлись инициаторами конфликта, обе стороны получили травмы.

Алина обратилась к читателям блога с просьбой о консультации от тех, кто когда-либо был замешан в драке. Девушку интересует, были ли поклонники сами виновны в начавшемся конфликте, что способно вывести ее подписчиков из себя, и приходилось ли им участвовать в разбирательствах с полицией. Актриса также пожелала узнать, что делает большинство аудитории: ждут удара или начинают первыми.

Поклонники ответили Алине: «В современном мире не важно, кто первый ударил. Важно, кто первый снял побои и написал заявление. Есть печальный опыт: не был агрессором, но судимость за причинение вреда здоровью в итоге у меня», «Драки — это не искусство, это спонтанный процесс, вызванный временной агрессией, порой приводящей к драматическим последствиям. Надеюсь, у Вас всё образуется. Но на девушек руку поднимать недостойно».