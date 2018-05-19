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Как Ольга Высоцкая стала голосом Советского Союза
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Как Ольга Высоцкая стала голосом Советского Союза 

Русская семерка 26 минут назад
Фото: Русская семерка
О знаменитом советском дикторе Юрии Левитане пишут довольно много. А вот Ольгу Высоцкую упоминают гораздо реже. Хотя ее голос наверняка знаком многим. Именно Высоцкая объявляла станции метро, сообщала сигналы точного времени и читала текст, предварявший минуту молчания.
Радиогимнастика
Ольга Сергеевна Высоцкая появилась на свет еще до революции в 1906 году. Она родилась в Москве в простой семье. Ее отец всю жизнь трудился электриком на железной дороге. С детства Ольга была очень активной девочкой: увлекалась литературой и театром, занималась танцами и спортом. Как ни странно, именно прекрасная физическая форма открыла ей путь в радиоэфир. Дело в том, что поначалу Высоцкая выполняла упражнения в программе «Утренняя гимнастика». Конечно, слушатели ее не видели, но своими движениями она помогала диктору скоординировать темп речи. А однажды случилось ЧП: за несколько минут до очередного выпуска диктор по какой-то причине не явился в студию. Тогда за микрофон усадили Высоцкую. Тем более что ее голос прекрасно подходил для этой роли. Так Ольга Сергеевна впервые вышла в эфир.
Голос Советского Союза
С начала 1930-х годов Ольга Высоцкая стала вести и другие программы на радио. Именно ей доверяли прямые трансляции мероприятий, проходивших на Красной площади (в том числе Парада Победы в 1945 году), в Кремлевском дворце съездов, Колонном зале, Большом театре и многих других. Работала Ольга Сергеевна и в паре со знаменитым диктором Юрием Левитаном. Так 9 мая 1945 года Высоцкая вместе с ним объявила по радио о победе над фашистской Германией. В 1980-х годах Ольга Высоцкая зачитывала в День Победы торжественную речь, предварявший минуту молчания. Этот замечательный текст вкупе со звуком метронома и великолепным голосом Высоцкой неизменно вызвал слезы у всех советских граждан. Кроме того с 1970-х годов голосом Ольги Высоцкой заговорили и часы службы точного времени, а с 1990-х годов — и московский метрополитен.
60 лет в эфире
Ольга Сергеевна Высоцкая была голосом советского, а потом и российского радио без малого 6 десятилетий. Именно она делилась секретами мастерства со многими начинающими дикторами, которые впоследствии стали известны на всю страну. За заслуги перед Родиной Высоцкая была награждена несколькими орденами и медалями, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством», орден «Трудового Красного Знамени», орден Ленина, орден «Знак Почета». Заслуженная артистка СССР Ольга Сергеевна Высоцкая замолчала навсегда 26 сентября 2000 года в возрасте 94 лет. Ее похоронили в Москве на Пятницком кладбище.
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