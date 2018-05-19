Светлана Светличная. Жизнь бабочки, летящей к свету

20 мая эфир Пятого канала продолжит в 10:35 документальный фильм «Моя Правда. Светлана Светличная ».

Светлана Светличная — советская и российская актриса театра, кино, Заслуженная артистка РСФСР. Девушка с лицом ангела, взглядом распутницы и роскошным телом — она первая разделась в советском кино. Светлана не скрывает, что имела близкие отношения с известными мужчинами… И даже сегодня молодые парни смотрят на нее с обожанием.

Она желанный гость на всех презентациях, но несколько лет главная соблазнительница советского кино жила за чертой бедности. «Да, никто не мог себе представить, что Светличная в тот период одевалась в секонд-хенде», — признается актриса. В таком положении Светлана оказалась после преждевременной смерти своего мужа — Владимира Ивашова . Бывшая звезда пошла работать — уборщицей.

«Я убирала, но я это делала с удовольствием, потому что это была дивная семья. Они мне оставляли в холодильнике (я понимала) специально продукты. Мол — они не доели. Я делала гречневую кашу с жареным луком. Потому что сушеные грибы белые — они были дорогие, а с жареным луком было такое чувство, что ты ешь кашу с грибами», — вспоминает актриса.

Выросла Светличная в настоящей роскоши. С пеленок ее воспитывали словно принцессу — генеральская дочь получала только лучшее. Поступив во ВГИК, Светлана и там оставалась в центре внимания — от нее сходил с ума весь институт. Она говорит об этом так: «Мне казалось, что я должна быть номер один в мире — я так жаждала славы! Причем, мне казалось, что если не будет славы, то я умру без нее». Со временем, именно одержимость славой сломала жизнь актрисы, и обрекла ее на одиночество.

Ни один однокурсник не отвечал стандартам красавицы — она искала прекрасного принца. На втором Светлана все-таки влюбилась, а спустя несколько месяцев вышла замуж. Выяснилось, что «принц» живет вместе с родителями в коммуналке — без душа и ванной. В одной комнате проживало пять человек. Светлана была шокирована, когда узнала, что станет шестым жильцом на 20-и квадратных метрах. Впрочем, это не помешало им завести ребенка.

Окончив ВГИК, Светличная сыграла несколько главных киноролей. Но потом наступила тишина — в течение нескольких лет она не получила ни одного приглашения на съемки.

И вдруг, она получает роль, которая изменила ее жизнь. В «Бриллиантовой руке», по замыслу режиссера, героиня должна была танцевать стриптиз. Но в СССР никто не знал, как это делается. Светлана попросила разрешения исполнить свой танец — как она чувствует…

Мечта Светланы сбылась: творческие встречи, вечеринки, премьеры. Со временем пошли слухи о романах актрисы. Володя все ей прощал. В 1972 году появился младший сын Светличной и Ивашова — Олег. Детьми занимался Владимир. Даже когда ажиотаж вокруг нее утих, а съемки стали реже, она ездила на международные фестивали представлять советские фильмы. После очередного романа Светличной Владимир подал на развод.

Развод Светлану не слишком огорчил. Но вскоре все изменилось: мужчина, ради которого она оставила семью, бросил ее. В отчаянии она сама пришла к мужу. Он ее простил. «Я говорю — „давай обвенчаемся с тобой“. И тогда он мне сказал — „давай“. И мы 9-го мая — мы обвенчались», — вспоминает актриса. После венчания все наладилось.

В 1991 году Союз распался, кино стало никому не нужно. Иванов пошел простым рабочим на стройку. 22 марта 1995 года Владимир у метро потерял сознание. В больнице обнаружилось внутреннее кровотечение. Там он и умер, не выдержав двух операций.

Смерть мужа выбила землю из-под ног Светличной — она не умела жить без него. Она не умела делать покупки, не знала — как и где платят за квартиру. Нужно было искать работу. Она стала мыла полы в квартирах бизнесменов. Так продолжалось почти три года. Киноиндустрия понемногу пришла в себя, и Светлану Афанасьевну стали приглашать на кинофестивали. За это платили гонорары, а еще там были фуршеты, где можно было вдоволь поесть. Жизнь налаживалась. Тогда же Светлана познакомилась с певцом-бардом Сергеем Сокольским. Он чем-то напоминал Ивашова. Светличная быстро сдалась перед ухаживаниями Сергея. Ей снова посвящали песни и стихи. Они поженились. Брак продержался всего 27 дней. «Мне кажется, он меня загипнотизировал. Это был гипноз. Я, наверное, поддаюсь этому», — вспоминает Светличная.

За то время, пока она пыталась наладить личную жизнь, от нее начали отдаляться сыновья. Младший не мог найти место в жизни — работал поваром, слесарем, осветителем, начал торговать на рынке. Пристрастился к алкоголю, переехал в глубинку и вскоре умер. Для Светличной это стало настоящей трагедией. Она замкнулась в себе. Ей стало безразлично, как она выглядит, что о ней думают и говорят. Целыми днями сидела дома, рассматривала старые фотографии. Со старшим сыном женщина практически не общалась.

Ее новая жизнь началась с необычного телефонного звонка стилиста Руслана Татьянина. Светлана стала участницей его проекта «Фотосессии — мир красоты». После презентации проекта, Светличная везде стала появляться под руку со стилистом. О ней снова начали писать, и говорить…

Жизнь Светланы Светличной напоминает сказку о бабочке, которая из-за своей легкомысленности и желания долететь до света, постепенно потеряла все самое ценное, что имела…