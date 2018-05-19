Чудовища нашего времени

25 мая в 21:00 на РЕН ТВ начнется премьера фильма «Подводная война: чудовища из глубины».

Мировой океан в любой момент может стать ареной жестоких сражений. И речь не только о возможных военных действиях между морскими державами. Человечеству угрожают живущие под водой гигантские монстры, против которых у науки пока нет оружия. Откуда они взялись? Почему все чаще появляются на поверхности и нападают на людей? Что мы противопоставим мутантам из глубин, которых породила неблагоприятная экология и опыты секретных лабораторий? Помогут ли от них подводные лодки с ядерными ракетами и современные радиолокационные установки? Когда истощение ресурсов на поверхности планеты заставит людей переселиться под воду — и столкнуться с морскими гигантами лицом к лицу?

Но на этом тема чудовищ не закончится! 26 мая в 18:30 в проекте «Засекреченные списки» покажут премьеру фильма «Самые страшные твари и где они обитают».

Новый выпуск программы посвящен самым неожиданным существам, которые могут представлять угрозу для человека. Какие монстры нападают на ученых под водой? Кто живет внутри вулканов? Где обитают сбежавшие из лабораторий жертвы чудовищных экспериментов? Существуют ли НЛО, призраки и йети? Может ли энцефалитный клещ оказаться… биологической бомбой из Японии? И какие необычные животные угрожают жителям России? Смотрите в новом выпуске «Засекреченных списков».