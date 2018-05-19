Волгоградский краеведческий музей встретил ночь вместе с царицынами и моряками

Светский вечер в дорогой царицынской гостиной, прогулка по ремесленной мастерской и морское путешествие в «Пиратскую бухту» — к традиционной «Ночи музеев» волгоградский краеведческий музей пустил горожан в потайные комнаты.

Откинувшись в старинные кресла, молодые дамы в нарядных платьях мирно щебетали о светской жизни. Во время необыкновенного музейного вечера студентки Волгоградского института культуры смогли зайти на закрытую территорию и даже прикоснуться к старинным инструментам.

— Я с волнением и трепетом сажусь за фортепиано, которому уже 125 лет, и фисгармонию, — признается научный сотрудник Волгоградского краеведческого музея Екатерина Тарасова . — Стоит зайти в эти интерьеры, как начинаешь чувствовать себя в другой эпохе — сейчас я минимум в XIX веке. Конечно, стараемся соответствовать: красивые наряды, прически и ровная осанка.

В соседнем зале волгоградцев знакомили с миром денег. Банкноты из прошлых столетий сегодня стали куда популярнее современных купюр. Настоящие романтики, грезящие морем, тем временем искали свой путь к «Пирартской бухте». Участники акции «Ночь музеев» трезвонили в морской колокол, разглядывали тугие морские узлы и дегустировали настоящий напиток моряков — сегодня вместо рома, правда, тут подавали квас.

— Мы предложили нашим гостям пройти квест, найти на пути какие — то удивительные вещи и, конечно, собрать карту ради главного сундука с сокровищами, — увлеченно рассказывает директор музея «Парусники мира» Александр Скоробогатов . — Один кусочек карты лежал под морским фонарем, другой — под панцирем черепахи. Конечно, все волгоградцы подобрали правильный ключ и наши свое сокровище.

А на улице шумела ремесленная мастерская. Отбиваясь от стай назойливых и наглых комаров, самые стойкие горожане изучали тонкости кузнечного дела и, не отрываясь, наблюдали за юными прядильщиками.

О том, как самую необычную ночь встретили в других музеях Волгограда, читайте в наших следующих репортажах.