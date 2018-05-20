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Застывшие во времени: модели, облитые медом, похожи на янтарные статуи
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Застывшие во времени: модели, облитые медом, похожи на янтарные статуи 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Фотограф Блейк Литтл из Лос-Анджелеса создал серию снимков, в которой с ног до головы облил своих моделей медом. Глядя на эти фотографии складывается ощущение, что человека законсервировали в янтаре на долгие годы.
Отсюда и символическое название проекта Preservation, что в переводе с английского означает «Сохранение». Как известно, живые организмы, облаченные в янтарь способны оставаться неизменными вплоть до 230 млн лет.
На съемках у Литтла участвовали модели разных возрастов и телосложения: от младенцев до стариков, от худощавых людей до тех, кто страдает ожирением.
Фото @blakelittlephoto
Главной целью фотографа было показать, насколько гибкими и неповторимыми могут быть изгибы человеческого тела вне зависимости от его возраста, размеров или формы.
Фотограф рассказал, что когда тело находится в плену у меда, оно меняется до неузнаваемости, приобретая новые визуальные качества. Многие модели Литтла действительно стали похожими на древние янтарные статуи, застывшие во времени.
Фото @blakelittlephoto
Фотографу потребовалось две тонны меда, чтобы облить им всех своих моделей для фотографий. Трудно представить, где только могло поместиться такое количество, но что ни сделаешь ради искусства.
Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 14 Апр 2015 в 4:55 PDT  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 5 Апр 2015 в 9:00 PDT  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 7 Апр 2015 в 5:50 PDT  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 28 Янв 2015 в 11:42 PST  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 7 Фев 2015 в 8:09 PST  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 19 Фев 2015 в 8:48 PST  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 10 Фев 2015 в 7:04 PST  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 10 Май 2015 в 3:37 PDT  Публикация от Blake (@blakelittlephoto) 25 Апр 2015 в 11:41 PDT
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