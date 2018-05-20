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Цифровой феномен: поломка жесткого диска превратила фото в абстрактное искусство
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Цифровой феномен: поломка жесткого диска превратила фото в абстрактное искусство 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Украинский фотограф Игорь Чекачков опубликовал серию снимков, которые испортились в результате поломки его жесткого диска. Несмотря на искажения и помехи, фотографии приобрели новые визуальные эффекты, благодаря которым смотреть на них стало намного интереснее.
Свою серию испорченных кадров он назвал «Ничего не сделал, кроме 10 лет работы».
Здесь и далее фото Игоря Чекачкова
Все началось летом 2016 года, когда у Чекачкова сломался жесткий диск со всеми работами, которые он успел отснять за 10 лет. Когда фотограф пришел в сервисный центр, ему сказали, что 98% информации удалось спасти. Однако после того, как он увидел в каком виде они сохранились, на смену чувства радости пришло настоящее отчаяние.
Правда, совсем скоро автор понял, что испорченные работы заговорили с ним на новом визуальном языке. По его словам, огромное количество изображений раскрасились в разные цвета и стали похожими на комиксы. Тогда у молодого человека возникла идея объединить ранее несовместимые фотографии в одну серию — связать и политические снимки, и личные.
«Хорошо помню, как во время Майдана у меня разворачивались личные истории, и я понимал: то, что происходит в моей квартире — отражение ситуации за окном. Я тогда попытался собрать серию, но не получилось. А тут все визуальной нитью сшилось», — рассказал фотограф.
На данный момент Чекачков отобрал порядка 500 изображений, однако на жестком диске у него осталось еще около 200 тыс. фотографий.
Молодой человек подчеркнул, что отбирал фотографии в смешанных чувствах. С одной стороны его сопровождало ощущение потери, а с другой — бесценной находки.
«Я не сразу понимал, что ценнее. Понадобилось какое-то время, чтобы осознать: то, что вышло — намного больше, чем то, что было до этого», — поделился мыслями Чекачков.
По материалам сайта Bird In Flight
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