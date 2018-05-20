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Концерт ансамбля «Благовест» в усадьбе «Дубовицы»
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Концерт ансамбля «Благовест» в усадьбе «Дубовицы» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Новая программа Московского ансамбля духовной музыки «Благовест», которая будет здесь исполнена вместе с солистами коллектива и прекрасной органисткой Юлией Иконниковой, целиком посвящена перекрещиванию западноевропейской и русской музыкальных традиций. В концерте прозвучат песнопения из уникального литургического цикла выдающегося композитора эпохи позднего ренессанса Клаудио Монтеверди «Магнификат» ("Величит душа моя Господа"), погружающие в атмосферу полотен Тициана и Рафаэля, несколько шедевров из «Золотой коллекции „Аве Мария“ — „Богородице Дево, радуйся“) — Ф. Шуберта, Дж. Каччини, И. Брамса. Кульминацией концерта станет мировая премьера избранных песнопений современного композитора Антона Вискова из его нового монументального цикла „Русская „Стабат Матер““ (»Стояла Мать скорбящая"), написанного на слова стихотворных переводов известного латинского текста XIII века замечательными русскими поэтами В. Жуковским, А. Фетом, Л. Меем. Д. Мережковским. А завершится программа грандиозными молитвами из так называемой «Демественной Литургии» Александра Гречанинова, выдающегося русского композитора конца XIX — первой половины XX столетия, в которой он впервые в истории объединил православные церковные песнопения со звучанием западноевропейского органа. Ещё в XVII веке село «Дубровицы», принадлежавшее воспитателю будущего Петра Великого — боярину Шереметьеву — стало очагом распространения европейской культуры по всей России. Именно здесь была построена голландскими мастерами уникальная церковь, где, словно ласточкины гнёзда, разместились многочисленные хоры, на которых певцы исполняли небывалые для слуха русского человека песнопения, напоминающие те, которые звучали тогда, например, в Соборе святого Марка в Венеции, или в Кёльнском соборе, или в Нотр-Дам-де-Пари. Здесь, в Дубровицах, более трёхсот лет тому назад русское искусство вставало на общеевропейский путь развития.
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