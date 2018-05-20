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Автор песни «Атланты» Александр Городницкий даст концерт у атлантов Нового Эрмитажа
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Автор песни «Атланты» Александр Городницкий даст концерт у атлантов Нового Эрмитажа 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Автор песни «Атланты» поэт, бард и ученый Александр Городницкий в канун Дня города подарит Петербургу новую традицию — концерт у атлантов Нового Эрмитажа. Это выступление под названием «Атланты держат небо…» пройдет в воскресенье со свободным посещением всех желающих, сообщили корреспонденту ТАСС в Фонде Александра Городницкого по развитию и популяризации поэзии и авторской песни.
"Легендарная песня Александра Городницкого об атлантах по праву стала неофициальным гимном Санкт-Петербурга, а 20 мая у «ступеней Эрмитажа» рождается новая питерская традиция. Фонд Городницкого и Государственный Эрмитаж приглашают петербуржцев и гостей города на концерт Александра Моисеевича, посвященный 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга", — рассказали в фонде.
В программе под гитарный аккомпанемент Валерия Чечета прозвучат как хорошо известные и любимые песни, так и новые произведения барда, посвященные родному городу, где он подростком пережил испытания первой блокадной зимы.
Заслуженный деятель искусств России Александр Городницкий в свой юбилейный год не только выступал в родном городе с творческими вечерами, но и открыл выставку «Атланты держат небо» в Историко-литературном музее города Пушкина. Здесь он представил фотографии из семейного архива, свои рукописи и дневники, а также первую публикацию 1948 года — его стихи были напечатаны в сборнике воспитанников студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров. А стихи последних лет из его нового «Различие в возрасте» прозвучали в апреле на творческом вечере поэта в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
В числе главных событий своего юбилейного года он назвал организованный в его честь Международный фестиваль детского творчества «Все начинается с детства», посвященный его 85-летию. Смотр, завершившийся в конце марта, собрал более 300 участников и не только из России, но из Австралии, Азербайджана, Германии, Израиля, Канады, США, Франции. Интерес к фестивалю оказался настолько большим, что организаторы обратились к Городницкому с просьбой дать добро на продолжение этого проекта.
"Продолжение будет, но в этом случае мы оторвемся от моей скромной персоны", — прокомментировал эти планы юбиляр. Он полагает, что темой следующего конкурса станет история России в современной поэзии, авторской песне и других видах искусства. Смотр стартует 19 октября — в День лицея.
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