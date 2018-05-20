Биография Михаила Веллера

Российский писатель, публицист Михаил Иосифович Веллер родился 20 мая 1948 года в городе Каменец-Подольский Украинской ССР (ныне Украина) в семье офицера.

Детство Михаил провел в Сибири, школу окончил в Белоруссии.

В 1972 году Михаил Веллер окончил филологический факультет Ленинградского (ныне — Санкт-Петербургского) государственного университета.

С 1972 года по 1973 год работал воспитателем группы продленного дня начальной школы, учителем русского языка и литературы в сельской восьмилетней школе.

В 1974 году был младшим научным сотрудником, экскурсоводом, столяром, снабженцем и заместителем директора по административно-хозяйственной части Государственного музея истории религии и атеизма (Казанский собор).

В 1975 году работал корреспондентом газеты «Скороходовский рабочий» Ленинградского обувного объединения «Скороход». Тогда же в печати впервые появились его рассказы.

Также Веллер некоторое время трудился лесорубом в тайге, охотником-промысловиком на Таймыре, скотогоном в Алтайских горах. Всего он сменил около 30 профессий.

Осенью 1977 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) Веллер вступил в семинар молодых фантастов под руководством писателя Бориса Стругацкого . За рассказ «Кнопка» он получил первую премию на конкурсе фантастов Северо-Запада.

В 1978 году печатал короткие юмористические рассказы в городских ленинградских газетах.

В 1980 году состоялись его публикации в журналах «Таллин», «Литературная Армения», «Урал». В Эстонском кукольном театре была поставлена пьеса Веллера «Настоящий слоненок».

В 1983 году из печати вышла первая его книга — сборник рассказов «Хочу быть дворником», которая была переведена на эстонский, армянский, бурятский языки. Переводы отдельных рассказов состоялись во Франции, Италии, Голландии, Болгарии, Польше.

В 1988 году опубликована вторая книга рассказов Веллера под названием «Разбиватель сердец», в журнале «Аврора» напечатана повесть «Испытатели счастья», в 1989 году — книга «Технология рассказа». Позже вышли его сборники «Легенды Невского проспекта» (1993), «Кавалерийский марш» (1996), «Правила всемогущества» (1997), «А вот те шиш» (1997), «Памятник Дантесу» (1999) и др.

В 1990-х годах Веллер написал романы «Рандеву со знаменитостью» (1990), «Приключения майора Звягина» (1991), «Ножик Сережи Довлатова» (1994), «Самовар» (1996).

В 1988 году Михаил Веллер был принят в Союз писателей СССР. Работал заведующим отделом русской литературы таллиннского русскоязычного журнала «Радуга».

В 1990 году он стал основателем и главным редактором еврейского культурного журнала «Иерихон».

В 1996 году Веллер уехал в Израиль, где читал лекции по современной русской прозе в Иерусалимском университете. Весной 1997 года вернулся в Эстонию.

В 1999 году он совершил поездку в США, выступал перед читателями в Нью-Йорке, Бостоне, Кливленде, Чикаго.

В конце 1990-х годов опубликовал философско-публицистическую книгу «Все о жизни», где изложил собственную теорию «энергоэволюционизма». В 2002 году вышла его книга «Касандра», разрабатывающая теорию философии «энерговитализма».

В 2000 году писатель переехал в Москву.

С 2006 года Веллер вел передачу на Радио России «Поговорим».

В 2000-х годах вышли его романы «Гонец из Пизы» (2000), «Жестокий» (2003), «Мое дело» (2006), «Не ножик не Сережи не Довлатова» (2006), «Махно» (2007) и др. В этот же период опубликованы сборники «Забытая погремушка» (2003), «Легенды» (2003), «Б. Вавилонская» (2004), «Короткая проза» (2006), «Любовь зла» (2006), «О любви» (2006), «Легенды Арбата» (2009) и др.

В 2010 году вышел в свет социологический трактат «Человек в системе», в 2011 году — сборник «Мишахерезада».

В этом же году по повести Михаила Веллера «Баллада о Бомбере» был снят сериал.

В декабре 2011 года писатель выступил на малой сцене театра «Школа современной пьесы» в образе Сократа в моноспектакле собственной постановки по мотивам его книги «Все о жизни».

В 2016 году была презентована книга Веллера «Накануне неизвестно чего».

В 2018 году Михаил Веллер выпустил новый роман «Веритофобия».

В апреле 2018 года вышла его книга-размышление о русской и мировой литературе «Огонь и агония».

Суммарный тираж всех книг Веллера превышает один миллион экземпляров.

Михаил Веллер — член Российского ПЕН-центра, International Big History Association и Российского философского общества.

Писатель женат на журналистке Анне Агриомати, у них есть дочь Валентина.