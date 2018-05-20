5 баров Москвы, в которых можно потанцевать

I Van Gogh

На Большой Лубянке, аккурат напротив здания ФСБ , устроился рестобар I Van Gogh. Пресс-служба гордо заявляет, что ту т— «рестобар и арт-пространство с нестандартным форматом».

Отборный десант SNC пытался отыскать что-то нестандартное, но сам оказался «неформат»: золотозубый охранник не пустил редакцию дальше порога. Но один лазутчик таки проник и увидел: пустые столики (еще бы, депозит — три тысячи), пустую же барную стойку. Публика нестройная: блогеры-тысячники с тюбиком геля на голове, зашед шие отужинать работники соседних ведомств, шаблонные крали в соболях.

Лайн-ап подстать. Хедлайнеров вечера достают из запасников Sensation. Доверчивых тусовщиков ловят на громкое имя Фараон, который на поверку оказывается не молодым рэпером, а диджеем под сорок. Нетленки Курта Кобейна и Михаила Круга вытягивает кавер-группа «Жулики», хиты «Мегаполис FM» ставит, собственно, звезда «Мегаполис FM» диджей Аметисто.

Кому понравится: постоянным радиослушателям, новобрачным, подыскивающим музыкантов на свадьбу.

Insight

Если вы страсть как истосковались по тяжелому люксу, вэлкам в Insight. Правда, путь тернист и не для ленивых — коридоры, лифт, снова коридоры, предбанник с камерой и фейсконтроль на входе. То есть вероятность «заскочить» сюда между «Симачевым» и «Газгольдером» минимальная — да, надо целенаправленно наряжаться, крутить кудри, орудовать алой помадой и быть готовой к тому, чтобы оставить в баре легким жестом десяточку-другую.

На 84-й этаж башни «Око» публику манит не только выверенное паназиатское меню (кого из нас не настигал полночный тусовочный жор) и впечатляющий вид на ночную столицу, но и возможность устроить личную жизнь. Вероятность успеха, правда, от 100% далека — на одного серьезного господина (другие тут не водятся) претендуют три стола с разряженными красавицами, но кому сейчас легко. Веселье в стиле «горячие ночи в монакском Twigga» стартует ближе к часу — рекой льется все, что горит, в меню уже никто особо не вчитывается. Счета тоже закрывают не глядя.

Кому понравится: тем, у кого «Инстаграм» непрерывно транслирует «богатая жизнь, она такая». И если вы давно не видели в клубе больше двадцати натуралов одновременно — туда же.

Secret Room

На втором этаже кафе «Дружба» (не путать с одноименным китайским рестораном) притаился закрытый бар от создателей Soho Rooms. Очередь на входе состоит преимущественно из нарядных девушек, старшие сестры которых помнят «Дягилев» и «Оперу».

Внутри приятный полумрак, депозитные столы и золотая молодежь, разминающая филейные и прочие части тела под хип-хоп— и r'n'b-ритмы. Плей-лист со времен Infinity и B-сlub изменился не очень существенно — проверенные десятилетиями боевички разбавляют свежие творения Элджея, Скриптонита и T-Fest. Время от времени в клубе отдыхает рэпер Джиган — надеемся, к микрофону не подходит.

Публика платежеспособная — официанты только успевают выносить бутылки приличного шампанского. Помимо завидных женихов, охотящихся на формистых инстагерлз, за столиками можно заметить и джентльменов постарше — вроде бывшего топа сингапурского «Лукойла» Валентина Иванова , любителя моделей, которым по законам РФ выпивать еще не положено.

Кому понравится: искательницам щедрых и молодых бойфрендов, парням с резиновым банковским счетом.

Keepish

На Сретенском бульваре, между демократичной чешской пивной «Козловица» и банкетным залом «Сандал» затесался рыбный ресторан и винный бар Keepish.

В первую очередь ходят сюда подкрепиться: королевскими креветками с майонезом, тартаром из тунца, севиче и кухонным хедлайнером — горсткой морских ежей.

Интерьер располагает к неспешному поглощению пищи: бархатные кресла, кожаные стулья, окна в полстены, козырный вид на Сретенский монастырь, деревянные панели.

Вечером, когда раздвигаются столы, на танцпол выходят завсегдатаи: крепкие парни в расстегнутых до пупка гавайских рубашках, солидные дамы в леопардовых беретах, кокетки в широкополых шляпах и бритоголовые молодцы в цветных мехах. Пестрая толпа приходит сюда на диско, которое врубают с четверга по воскресенье. За вертушками чаще всего можно встретить покровителя винила Dj Stereotip и весельчака Arkady Air.

Кому понравится: поклонникам ABBA и Modern Talking, любителям и рыбки съесть, и пару бокалов белого пропустить.

«Магадан»

То, что нулевые возвращаются, Москва вечерняя подозревала давно. Но окончательно ясно это стало, когда в здании Бадаевского пивзавода открылся псевдоэлитный ресторан-клуб (так и хочется добавить «ночной клуб», как в миллениум) «Магадан».

Тут все как положено — в рыбные вечера столы бронируются по предоплате 3000 рублей с человека, причем баблишко надо завезти кешем заранее. После полуночи эти самые столы ломятся от устриц; все плывет в кальянном дыму. Диджей в сопровождении парня на бэк-вокале каждые тридцать секунд меняет попсу («Девчат, кто помнит текст Салтыковой?» — разогревает вокалист на заднем плане). У небольшой сцены и между столов пританцовывают совсем юные девчата в явно арендованных дешевых пайеточных платьях. «35 тысяч за ночь», — обходительно сообщают отдельным разрумянившимся гостям. За столами — дамы постарше, жены: заметно красивее пайеточных.

Кому понравится: хватким регионалам и внезапно продвинутым москвичам, которым охота угореть и пофлиртовать. Это важно — ну какой, скажите, флирт на рейвах и в прочих модных местах? Вердикт — так же весело было разве что в почившем клубе «Манон» через реку.

Опубликовано в журнале SNC №107 — май 2017.