Американская мозаика

В Москве на Новой сцене Большого театра состоялось выступление известного американского ансамбля современного танца «Dayton Contemporary Dance Company», который в этом году отмечает свой полувековой юбилей.

Гастроли проходят при поддержке Бруклинской Академии музыки, Программы Госдепартамента Dancemotion USA и Посольства США в России, отказавшего ровно месяц назад выдать визу приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой

Танцевальный ансамбль «Dayton Dance Company» состоит в основном из темнокожих артистов. Он был создан в 1968 году танцовщицей и педагогом Джеральдиной Блунден, которая прошла непростой путь взросления чернокожей сначала девочки, а потом девушки, пожелавшей в 1940-е годы, когда в Дейтоне, штат Огайо, царила еще сегрегация, встать вровень с белыми танцовщицами. Однако не без помощи сестер Шварц, владевших там танцевальной школой, она добилась успеха и признания.

Ныне артисты ее ансамбля говорят со зрителями на языке авангардного балета, строящегося на основе джаза, хип-хопа, регтайма и других музыкально-пластических направлений.

На этот раз американцы привезли концерт, состоящий из четырех неравнозначных по художественным достоинствам миниатюр.

Это пронзительное драматическое повествование «Радуга за спиной» (1987) о судьбе скованных общей цепью каторжников в южных штатах Америки, где заключенные работали на каменоломнях от рассвета до заката. Их стремление к свободе предстает в образе женщины: сначала просто видения, потом воспоминаний о возлюбленной, матери, жене… Песни, которые сопровождают их тяжкий, однообразный труд, рассказывают горестную историю их безрадостной жизни. Но понятны они только тем, кто знает английский.

Исполнение солистов (Квентин Аполлован Слэдж, Дэвин Бейкер, Куэриан Блэр), пронизанное болью и трагической грустью, — своеобразный апофеоз борьбы за равенство людей независимо от цвета их кожи.

Сегодня в политкорректной Америке спектакль Дональда МакКейла «Радуга за спиной» называют «безусловным танцевальным шедевром», а Танцевальный ансамбль «Dayton Dance Company» Джеральдин Блунден — «черным бриллиантом» в короне афроамериканской танцевальной культуры США. Это справедливо и заслуженно. Но так было не всегда. В 1960-х годах пережитки расизма на бытовом уровне в США еще оставались, и отношение к негритянскому танцевальному коллективу было неоднозначным.

Следующим номером программы стала темпераментная композиция «Отринь свои страхи» (хореограф — Киша Лалама, 2013), призывающая отбросить всякие комплексы и страхи, верить в себя, в свое предназначение, и тогда все получится.

Продолжила эту тему другая пластическая миниатюра — «Американская мозаика» (хореограф — Кристел Мичелл), которая символизирует радость победы над превратностями судьбы. Музыка Дюка Эллингтона, написанная в честь борца за гражданские права чернокожих в Америке — Мартина Лютера Кинга, зверски убитого в 1968 году, подчеркивает смелость в борьбе за свободу и счастье ее обретения.

Заключала концерт композиция Рэя Мерсе «Я знаю это…» (2017), в которой хореограф предложил свое видение искусства как символа божественного провидения и красоты. Танцовщики Дэвин Бейкер, Куэриан Блэр, Майкл Грин , Роберт Пулидо, Найл Алисия Рафф, Квентин Аполлован Слэдж, Мэтью Дж. Тэлли, Каунтес В. Уинфрей сделали его мысли зримыми. Атлетически сложенные и в то же время весьма изящные, музыкальные и ритмичные американские танцовщики продемонстрировали красоту движения, завораживая графикой пластических линий — то геометрически выстроенных, то намеренно «изломанных». Полетные прыжки, акробатические трюки, вращения, взмывающие вверх и распахнутые в стороны руки и ноги исполнителей будто разрывают пространство, расчерчивая его причудливыми символами и письменами.

И все-таки следует признать, что мастерство труппы выше исполняемого ею пластического материала. Творческий посыл, виртуозная техника, сумасшедшая энергетика, азарт танцовщиков требуют, на мой взгляд, все же иной хореографии — более образной, более выразительной, более изобретательной.

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