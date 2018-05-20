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Концерт Меладзе чиновницам администрации Ростова на 8 марта оплатил якобы шоумен
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Концерт Меладзе чиновницам администрации Ростова на 8 марта оплатил якобы шоумен 

Ростовские Вести 1 час назад
Праздничный концерт Валерия Меладзе для чиновниц администрации города Ростова-на-Дону оплатил якобы ростовский свадебный ведущий Илья Слепаков. Об этом сообщает РБК Юг со ссылкой на текст официального ответа, подписанного заместителем главы администрации Дмитрием Мамелко размещенного на странице «Фейсбук» активиста Павла Сагайда (на данный момент такого документа уже нет). Напомним, как писали ранее СМИ накануне Международного женского дня в конгресс холле ДГТУ состоялся закрытый концерт Валерия Меладзе. По предварительным расчетам стоить такого мероприятия обошлась около 4-5 миллионов рублей. Однако
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