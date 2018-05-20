Фестиваль «Политех»: электричество из цветочного горшка, сказки роботов и лаборатория шторма

19 и 20 мая в парке Горького проходит фестиваль «Политех». В этом году он посвящен энергии. 30 проектов, посвященных науке, технологиям и искусству, собраны со всего мира. Ученые и изобретатели, художники и артисты трудились над тем, чтобы гости фестиваля смогли узнать, как можно больше, об энергии — универсальном свойстве мира.

«Фестиваль Политех в этом году посвящен энергии, все проекты, которые собраны на территории Парка Горького, они так или иначе рассказывают о том, где она прячется. Лучший способ потратить свою энергию — это прийти сюда и увидеть все своими глазами», — Екатерина Горяева , PR-менеджер Политехнического музея.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Green Spark» — разработка Елены и Ивана Митрофановых из «Шухов Лаб». Также в создании проекта принимал участие Паоло Бомбели — ученый из Кембриджа. Снаружи это выглядит как зеленая стена из рассады или просто десятки кашпо, но на самом деле все эти растения соединены электрической цепью. От нее работает экран, отображающий напряжение в сети. Электричество вырабатывают специальные бактерии в корнях растений.

Каждый контейнер керамический представляет собой батарею, система та же, что и в солнечных батареях, только это полностью абсолютно биологическая батарея, и все они соединены в параллельные и последовательные цепи, и в итоге мы выводим и показываем, сколько вольт мы получаем

Елена Митрофановаруководитель проектов «Шухов Лаб».

Это и еще десятки других проектов, посвященных науке, технологиям и искусству, можно рассмотреть в Парке Горького. «МегаФон» представил «Лабораторию скорости». На площадке можно пробежать на скорость по бассейну с неньютоновской жидкостью, сыграть в круговой пинг-понг, получить шарж от художника за 10 минут и бесплатно подзарядить любые гаджеты.

«На фестивале «Политех» мы предоставили возможность всем москвичам и гостям столицы познакомиться с великолепной скоростью мобильного интернета, мы открыли «Лабораторию скорости». Непосредственно на фестивале «Политех» каждый, кто придет на нашу площадку, может узнать, что такое неньютоновская жидкость, поделиться эмоциями и получить подарки», — Павел Ларин , руководитель по связям с общественностью столичного филиала ПАО «МегаФон».

Источник фото: телеканал «360»

Онлайн-трансляции лекций, научных шоу и дискуссий фестиваля доступны в приложении «Мегафон ТВ».