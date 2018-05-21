В Уфе на детской площадке рухнул столб

В центре башкирской столицы случилось ЧП. Рядом с домом по улице Рихарда Зорге, 39 упала электроопора, установленная на детской площадке. Веса бетонной конструкции не выдержала и металлическая ограда. Чудом тяжелый фонарный столб не задел прохожих и гуляющих с мамами малышей.

— Жители многоэтажки услышали грохот, выглянули и увидели, что электроопора рухнула. Повезло, что никто не пострадал. Людей поблизости в момент происшествия не было, — рассказали очевидцы.

Уфимцы вызвали на помощь спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, чтобы убрать из двора бетонную опору.