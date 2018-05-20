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В Уфе пятилетний малыш провалился в яму на детской площадке
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В Уфе пятилетний малыш провалился в яму на детской площадке 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую субботу, 19 мая, на номер 112 позвонила бабушка и рассказала, что она гуляла с внуком на площадке по ул. Валерия Лесунова, 10/1 и, бегая по территории двора, мальчик не заметил ямку, которая осталась на площадке, после того как там был выкопан бетонный столб. Нога малыша провалилась в отверстие и застряла в зазоре, образовавшемся в бетонном основании.
— Прибывшие на место спасатели при помощи слесарного инструмента отбили куски бетонного фундамента и освободили ногу мальчика. После чего засыпали ямку песком и сообщили в управляющую компанию, — рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.
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