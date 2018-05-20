Сеть кофеен Старбакс разрешила своим посетителям сидеть в кафе, ничего не заказывая 

Организация ввела новую политику через месяц после инцидента в американской Филадельфии, где арестовали двух темнокожих посетителей. Они сидели в кофейне, не делая покупок. Один из мужчин попросил разрешения пройти в туалет. Ему в этом отказали. После этого посетителей попросили выйти. Когда они отказались, сотрудники вызвали полицию. Мужчин вывели из кофейни в наручниках. Как отмечает агентство, инцидент обернулся серьезными имиджевыми потерями для Старбакс. Руководство сети лично приносило выдворенным из кофейни посетителям извинения.