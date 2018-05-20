«Это мифы современости»: блогер из Москвы похвалил мозайки самарских домов

Блогер из Москвы Виталий Пискунов оценил мозаики, которые украшают несколько домов областной столицы. Своими впечатлениями он поделился на странице в социальной сети.

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— Реликтовые рисунки из Страны Советов — это тот случай, когда пережитки прошлого способны украсить улицы современного российского города. Это древнее и весьма почтенное искусство. Вопрос в правильном эстетическом восприятии таких объектов, — пояснил блогер.

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По мнению путешественника, советские мозаики можно сравнить с останками античных развалин. Мифологию СССР необходимо воспринимать так же, как мы сейчас осознаем греческие мифы о богах и героях.

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