Оренбуржье и Актюбинская область подписали несколько меморандумов

На пленарном заседании Дней Оренбургской области в Актобе главы регионов подписали важные документы.

В частности, областей подписан меморандум, согласно которому 120 одаренных детей Актюбинской области отдохнуть в детском лагере «Солнечная страна» (Оренбургская область). При этом, ребята из нашего региона отправятся на каникулы в круглогодичный лагерь «Асем» в Казахстане.

Палата актюбинских предпринимателей Атамекен и ОСПП намерены создать необходимые условия для совершенствования бизнес-среды и поддержать малое и среднее предпринимательства в регионах.

Меморандум о сотрудничестве подписали Казахстанский завод нефтяного оборудования Тюльганский машиностроительный завод. Планируется, что для нужд отрасли Оренбуржья два поставят продукцию из Казахстана.