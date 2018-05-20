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Оренбуржье и Актюбинская область подписали несколько меморандумов
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Оренбуржье и Актюбинская область подписали несколько меморандумов 

ProOren 1 час назад
На пленарном заседании Дней Оренбургской области в Актобе главы регионов подписали важные документы.
В частности, областей подписан меморандум, согласно которому 120 одаренных детей Актюбинской области отдохнуть в детском лагере «Солнечная страна» (Оренбургская область). При этом, ребята из нашего региона отправятся на каникулы в круглогодичный лагерь «Асем» в Казахстане.
Палата актюбинских предпринимателей Атамекен и ОСПП намерены создать необходимые условия для совершенствования бизнес-среды и поддержать малое и среднее предпринимательства в регионах.
Меморандум о сотрудничестве подписали Казахстанский завод нефтяного оборудования Тюльганский машиностроительный завод. Планируется, что для нужд отрасли Оренбуржья два поставят продукцию из Казахстана.
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