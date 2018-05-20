Очереди, тараканы, призраки. Как прошла «Ночь музеев»

В ночь на 20 мая Екатеринбург вместе со всей Россией традиционно погрузился в массовые народные гуляния по музеям. В 2018 году в столице Урала действовало 113 площадок. На пяти из них побывала корреспондент "Уралинформбюро"

Начать культурное просвещение было решено с доселе неизвестного арт-пространства «Палуба», расположившегося на улице Гагарина. Посетителей ждала часовая очередь на входе.

Поскольку «Палуба» находится в недрах офисного здания, вереница желающих попасть в лофт, стилизованный под затонувший корабль, растянулась по всем коридорам первого этажа. Кто-то пришел даже с маленькими детьми. Самые нетерпеливые мамы решили подпортить «арт-пространству» репутацию в Сети.

"Хотите почувствовать себя обманутым, получить массу негативных эмоций, и это за свои деньги! Вам в галерею Палуба!", — написала одна из жительниц Екатеринбурга в сервисе отзывов «Фламп». Другая рассказала о несоответствии заявленной программы в «Палубе» реальности. «Простояли 1.5 часа в очереди из 200 человек ради того, чтобы ребенок один раз брызнул из медицинского шприца на клеенку! Где обещанное ведро с шариками, наполненными краской?! Где защита одежды?! Никакой организации! Организатор в результате просто сбежала, оставив толпу в недоумении и гневе! Деньги вы обязаны были вернуть!», — поделилась она.

Помочь сгладить впечатление от «Палубы» должен был музей советского быта, спрятанный в подвале неприметного здания на Чебышева, 4. СССР не подкачал.

Музей не ограничился простой выставкой предметов из годов Союза. Безусловно, кое-где были разложены старые пластинки, заводные игрушки из фильма про Электроника, другие бытовые мелочи… Но тут, в отличие от многих музеев, можно было во многом попробовать себя. С каким восторгом дети лет 10-12 бросились к компьютерам с еще старыми ламповыми мониторами! А на ПК с Windows 95 и XP были запущены игры начала нулевых. Рядом — старенькие телевизоры с подключенными приставками Sega. Правда, пробиться к ним было почти нереально — очередь.

В других комнат подвала скрывался красный уголок с воссозданным кабинетом: печатная машинка, телефон, дипломат, плакаты… В углу на плечиках — школьная форма. Кстати, многие рвались на ее примерку. Видимо, в День пионерии нахлынули воспоминания.

Следующим пунктом в моей «музейной» программе стал зоопарк. Ну, негоже изменять традициям, негоже. Хотя, судя по впечатлениям, все же стоило: из всех обещанных активностей я обнаружила лишь возможность подержать в руках таракана или водомерку, а также звериный «футбол».

По заверениям организаторов площадки, обитатели зоопарка весь день играли с футбольными мячами. И мячи действительно обнаружились в клетках некоторых хищников — сдутыми. Целым он остался только у черепахи. Она просто неподвижно лежала рядом с мячом.

Выйдя из зверинца, я решила вновь попытать удачи с «новинкой» и отправилась в Центральную гостиницу. Там обещали провести гостей по «пяти эпохам» и показать, как развивался отель.

Галантный экскурсовод поделился, что в этом году, по сравнению с прошлыми, стало больше интерактива, чем истории. Было заметно, что создатели площадки пытались придумать, как и чем занять гостей. Потому и устроили тур по номеру 1928 года с помощью технологий виртуальной реальности, а также убедили загадать желание на падающую с помощью проектора звезду. Кроме того, был урок танцев в духе 80-90-х годов: вместе с «тренером» участники экскурсии разучили короткий танец под зажигательную мелодию о любви хорошей девочки и плохого парня.

Финальным аккордом моей «Ночи музеев» стал Дом актера и его призраки 19-го века. Гостей провели по гостиным особняка госпожи Тупиковой, познакомили с духами, обитающими в нем, а также дали примерить различные наряды. Это, как обычно, вызвало восторг у публики, отчитавшейся о преображении в соцсетях. Даже ради этого стоило проводить «музейное пати». Глядишь, и люди будут тянуться не только к пабам, но и к культуре.

Яна БРЫЗГАЛОВА