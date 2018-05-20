Художественная зараза

Граффити на улицах Москвы объявлена война. Депутаты городской думы приняли закон, обязывающий любые художества на фасадах зданий согласовывать с мэрией.

Все нелегальные, то есть несогласованные граффити будут безжалостно уничтожаться — либо самим собственником размалеванного дома, либо за его счет. Теперь владельцам недвижимости придется следить за тем, чтобы их собственность выглядела достойно.

Тут нет никакого стремления взять под контроль свободное творчество уличных художников. Специалисты считают, что хоть какую-то эстетическую ценность имеют лишь 5 процентов граффити. То есть 19 из 20 рисунков — просто визуальный мусор, мазня, порой непристойная, которая уродует городскую среду. Поэтому борьба с нелегальными граффити идет по всему свету. Самыми настойчивыми борцами показали себя власти Нью-Йорка. Там пойманных с поличным «райтеров» (мастера уличной графики называют себя «писателями», что логично, ведь все начинается с букв на заборе) очень серьезно штрафуют. За сигнал в полицию о художнике-злоумышленнике выплачивается премия. Все обнаруженные граффити немедленно уничтожают, тем самым лишая их авторов главного удовольствия — возможности любоваться и хвастаться своими творениями. Подросткам до 18 лет запрещено продавать баллончики с краской, как у нас сигареты и спиртное. Наконец, жители часто устанавливают таблички с просьбой не разрисовывать их дома. Иногда действует.

Москва сейчас ищет свои пути избавления улиц от этой заразы. По некоторым оценкам, столичные здания регулярно разрисовывают около пятидесяти «команд» — как позволяют их чаще всего очень скромные умения и способности. Но одними карательными мерами не обойтись. Давно замечено, что граффити появляются не везде. Например, там, где прошла реконструкция по программе «Моя улица», их днем с огнем не сыщешь. Потому что там — красиво, и портить эту красоту не хочется даже самому отвязному «писателю». В чистых отремонтированных подъездах надписи на стенах тоже редки. Уличные художники упражняются там, где городской пейзаж уныл и депрессивен. Чаще всего — на бесконечных бетонных заборах в промзонах, вокруг строек, вдоль железнодорожных путей. Вообще заборов в городе безумное количество, они достались нам в наследство от прошлых времен, и значительную часть из них смело можно убрать. Столичные власти уже начинают заниматься этой проблемой. Не будет заборов — и расписывать уличным художникам станет нечего, умрет питательная среда для нелегальных граффити.

Но преображение города — дело многих лет, если не десятилетний. А вопрос с граффити остро стоит сейчас. Часто приходится слышать, что решить его очень трудно, что краски трудно смывать, и приходится заново красить весь забор или фасад. Но есть современное средство профилактики! Это антиграффити — специальные прозрачные лаки, на которых краска не держится, сползает сама, а что осталось, смывается без особых проблем. Причем эти лаки выдерживают много циклов покраски и смывания. Если ими обрабатывать заборы в городе, проблему художественной заразы можно будет решать гораздо эффективнее.