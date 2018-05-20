Актеры, режиссеры, журналисты: кто стал лекторами «Ночи в музее» в Москве

Несмотря на непогоду «Ночь музеев» в Москве выдалась жаркой ‐ семинары, лекции и встречи прошли на многих площадках столицы. Абоненты Tele2 имели право приоритетного входа в 6 самых популярных музеев столицы: Третьяковскую галерею на Крымском Валу, МАММ, Московский планетарий, музей‐квартиру М. А. Булгакова, Музей космонавтики, а также Государственный Дарвиновский музей.

Источник фото: телеканал «360»

Для любителей мистики в рамках акции «Ночь в музее» открыл свои двери дом Михаила Булгакова . Перед началом мероприятия двор возле дома писателя был переполнен людьми. Сотни москвичей пришли на «Ночь музеев» в мемориальную квартиру всеми любимого автора. Плату за вход брали временем — от 30 до 60 минут ожидания в очереди. По другим правилам играли только абоненты компании «Теле2». Для них оператор организовал отдельный вход без очередей.

Ровно в восемь вечера на площадке возле подъезда появился известный киноактер Константин Крюков . Он рассказал, что уже давно очарован творчеством Булгакова.

Но сегодня известный актер играет другую роль. Он впервые выступает перед публикой в качестве экскурсовода. На эксклюзивную авторскую лекцию по коридорам квартиры Булгакова удалось попасть не всем — лишь тем, кто успел зарегистрироваться на сайте мобильного оператора.

Источник фото: телеканал «360»

«Я был удивлен, вообще, этому подъезду, коту Бегемоту и прочим существам, которые там обитали. Наверное, кота бы я сыграл. Да, вообще, люблю котов», — поделился Константин Крюков киноактер, ведущий авторской экскурсии Tele2.

Tele2 — генеральной партнер масштабной акции «Ночь музеев». Уже не первый год компания на одну ночь дарит своим абонентам возможность пообщаться с выдающимися деятелями культуры: режиссерами, актерами и журналистами.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы не только оказываем услуги, качественные услуги мобильной связи для всех абонентов и для всех желающих, но мы стараемся быть для наших абонентов партнерами по их стилю жизни и в том числе в их культурных устремлениях. Наши абоненты приходят, получают возможность приоритетного прохода, перед этим берут чашечку кофе и идут с удовольствием на авторскую экскурсию», — рассказал Антон Кондратов , коммерческий директор «Tele2 Москва».

Этой ночью семинары, лекции и встречи прошли по всей Москве. Между музеями курсировали бесплатные автобусы Tele2, которые пользовались большой популярностью у москвичей. Самым востребованным стал маршрут от Третьяковки до дома Булгакова, а оттуда к Планетарию.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть на небесные тела и спутники, опять же без очереди можно было абонентам Tele2. Мобильный оператор организовал культурную связь с Планетарием для своих клиентов. Ну, а тем, кто так не насытился духовной пищей, предлагали отведать кое-что посущественней. Горячие бутерброды и чай согревали гуляющих этой ночью.