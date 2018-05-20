Актеры, режиссеры, журналисты: кто стал лекторами «Ночи в музее» в Москве 

Несмотря на непогоду «Ночь музеев» в Москве выдалась жаркой ‐ семинары, лекции и встречи прошли на многих площадках столицы. Абоненты Tele2 имели право приоритетного входа в 6 самых популярных музеев столицы: Третьяковскую галерею на Крымском Валу, МАММ, Московский планетарий, музей‐квартиру М. А. Булгакова, Музей космонавтики, а также Государственный Дарвиновский музей.
Источник фото: телеканал «360»
Для любителей мистики в рамках акции «Ночь в музее» открыл свои двери дом Михаила Булгакова. Перед началом мероприятия двор возле дома писателя был переполнен людьми. Сотни москвичей пришли на «Ночь музеев» в мемориальную квартиру всеми любимого автора. Плату за вход брали временем — от 30 до 60 минут ожидания в очереди. По другим правилам играли только абоненты компании «Теле2». Для них оператор организовал отдельный вход без очередей.
Ровно в восемь вечера на площадке возле подъезда появился известный киноактер Константин Крюков. Он рассказал, что уже давно очарован творчеством Булгакова.
Но сегодня известный актер играет другую роль. Он впервые выступает перед публикой в качестве экскурсовода. На эксклюзивную авторскую лекцию по коридорам квартиры Булгакова удалось попасть не всем — лишь тем, кто успел зарегистрироваться на сайте мобильного оператора.
Источник фото: телеканал «360»
«Я был удивлен, вообще, этому подъезду, коту Бегемоту и прочим существам, которые там обитали. Наверное, кота бы я сыграл. Да, вообще, люблю котов», — поделился Константин Крюков киноактер, ведущий авторской экскурсии Tele2.
Tele2 — генеральной партнер масштабной акции «Ночь музеев». Уже не первый год компания на одну ночь дарит своим абонентам возможность пообщаться с выдающимися деятелями культуры: режиссерами, актерами и журналистами.
Источник фото: телеканал «360»
«Мы не только оказываем услуги, качественные услуги мобильной связи для всех абонентов и для всех желающих, но мы стараемся быть для наших абонентов партнерами по их стилю жизни и в том числе в их культурных устремлениях. Наши абоненты приходят, получают возможность приоритетного прохода, перед этим берут чашечку кофе и идут с удовольствием на авторскую экскурсию», — рассказал Антон Кондратов, коммерческий директор «Tele2 Москва».
Этой ночью семинары, лекции и встречи прошли по всей Москве. Между музеями курсировали бесплатные автобусы Tele2, которые пользовались большой популярностью у москвичей. Самым востребованным стал маршрут от Третьяковки до дома Булгакова, а оттуда к Планетарию.
Источник фото: телеканал «360»
Посмотреть на небесные тела и спутники, опять же без очереди можно было абонентам Tele2. Мобильный оператор организовал культурную связь с Планетарием для своих клиентов. Ну, а тем, кто так не насытился духовной пищей, предлагали отведать кое-что посущественней. Горячие бутерброды и чай согревали гуляющих этой ночью.