Ещё
Как живут потомки знаменитых исторических личностей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Как живут потомки знаменитых исторических личностей 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Потомки знаменитых людей вынуждены жить с тяжкой ношей. Для кого-то громкое имя — вечный приговор, ну а кто-то даже гордится родством. Вы наверняка хоть раз задумывались, как живут такие люди?
Эдда Геринг
Отец: Герман Геринг
Малютку Эдду крестил в свое время сам Адольф Гитлер, а сама она осталась без отца всего в семь лет. В мемуарах Эдда часто упоминала обоих, что выглядело довольно странно на фоне всех прочих потомков нацистских преступников, старавшихся отречься от них любыми способами. В начале девяностых Эдда перебралась в Южную Америку — по мнению многих конспирологов, к своему чудом выжившему отцу и сбежавшему от врагов Гитлеру.
Брижитт Хесс
Отец: Рудольф Хесс
Комендант печально известного концлагеря Аушвиц-Биркенау привез на место работы жену и маленькую дочь. Брижитт выросла в красавицу, долгое время работала испанской моделью, пока окружающие не узнали историю ее семьи. Девушка бросила все и уехала жить в США, ни разу больше не появившись на людях.
Крис Эванс
Дед: Иосиф Сталин
Светлана Аллилуева перебралась в США в 1967 году, сменила имя на Лана Петерс и родила здесь детей. Младшенькая, Ольга, подросла и внезапно превратилась в Криса Эванса — видел бы ее только дедушка.
Уна Чаплин
Дед: Чарли Чаплин
Карьера красотки Уны в самом начале расцвета. Вы наверняка видели ее роль в «Игре престолов», но вряд ли подозревали, что на экране раздевается внучка великого комедийного актера всех времен.
Николетта Консоло Романова
Прапрапрапрадед: император российский Николай I  Род Романовых существует до сих пор. Более того, на одну из прямых потомков государей Российской Империи можно даже в кино посмотреть: Николетта снялась в фильме 2003 года «Помни меня, моя любовь». Сейчас девушка работает над коллекцией драгоценностей «Romanov».
Диана Видмайер Пикассо
Дед: Пабло Пикассо
Гениальный художник был большой ходок по женской части и сколько у него наследников доподлинно неизвестно. Диана посвятила свою жизнь поиску всех работ знаменитого предка.
Илария Штилер-Тимор
Прапрадед: Лев Толстой
Старшая дочь Льва Толстова мечтала о театральных подмостках, но семья выдала девушку замуж за итальянского графа, Леонардо Альбертини. Илария принадлежит именно к этой ветви потомков знаменитого писателя.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Как погиб «вождь краснокожих»23
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Американец может преобразиться в любого киногероя
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение