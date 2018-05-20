Как живут потомки знаменитых исторических личностей 

Потомки знаменитых людей вынуждены жить с тяжкой ношей. Для кого-то громкое имя — вечный приговор, ну а кто-то даже гордится родством. Вы наверняка хоть раз задумывались, как живут такие люди?
Эдда Геринг
Отец: Герман Геринг
Малютку Эдду крестил в свое время сам Адольф Гитлер, а сама она осталась без отца всего в семь лет. В мемуарах Эдда часто упоминала обоих, что выглядело довольно странно на фоне всех прочих потомков нацистских преступников, старавшихся отречься от них любыми способами. В начале девяностых Эдда перебралась в Южную Америку — по мнению многих конспирологов, к своему чудом выжившему отцу и сбежавшему от врагов Гитлеру.
Брижитт Хесс
Отец: Рудольф Хесс
Комендант печально известного концлагеря Аушвиц-Биркенау привез на место работы жену и маленькую дочь. Брижитт выросла в красавицу, долгое время работала испанской моделью, пока окружающие не узнали историю ее семьи. Девушка бросила все и уехала жить в США, ни разу больше не появившись на людях.
Дед: Иосиф Сталин
Светлана Аллилуева перебралась в США в 1967 году, сменила имя на Лана Петерс и родила здесь детей. Младшенькая, Ольга, подросла и внезапно превратилась в Криса Эванса — видел бы ее только дедушка.
Уна Чаплин
Дед: Чарли Чаплин
Карьера красотки Уны в самом начале расцвета. Вы наверняка видели ее роль в «Игре престолов», но вряд ли подозревали, что на экране раздевается внучка великого комедийного актера всех времен.
Николетта Консоло Романова
Прапрапрапрадед: император российский Николай I Род Романовых существует до сих пор. Более того, на одну из прямых потомков государей Российской Империи можно даже в кино посмотреть: Николетта снялась в фильме 2003 года «Помни меня, моя любовь». Сейчас девушка работает над коллекцией драгоценностей «Romanov».
Диана Видмайер Пикассо
Дед: Пабло Пикассо
Гениальный художник был большой ходок по женской части и сколько у него наследников доподлинно неизвестно. Диана посвятила свою жизнь поиску всех работ знаменитого предка.
Илария Штилер-Тимор
Прапрадед: Лев Толстой
Старшая дочь Льва Толстова мечтала о театральных подмостках, но семья выдала девушку замуж за итальянского графа, Леонардо Альбертини. Илария принадлежит именно к этой ветви потомков знаменитого писателя.