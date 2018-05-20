Как живут потомки знаменитых исторических личностей

Потомки знаменитых людей вынуждены жить с тяжкой ношей. Для кого-то громкое имя — вечный приговор, ну а кто-то даже гордится родством. Вы наверняка хоть раз задумывались, как живут такие люди?

Эдда Геринг

Малютку Эдду крестил в свое время сам Адольф Гитлер, а сама она осталась без отца всего в семь лет. В мемуарах Эдда часто упоминала обоих, что выглядело довольно странно на фоне всех прочих потомков нацистских преступников, старавшихся отречься от них любыми способами. В начале девяностых Эдда перебралась в Южную Америку — по мнению многих конспирологов, к своему чудом выжившему отцу и сбежавшему от врагов Гитлеру.

Брижитт Хесс

Отец: Рудольф Хесс

Комендант печально известного концлагеря Аушвиц-Биркенау привез на место работы жену и маленькую дочь. Брижитт выросла в красавицу, долгое время работала испанской моделью, пока окружающие не узнали историю ее семьи. Девушка бросила все и уехала жить в США, ни разу больше не появившись на людях.

Дед: Иосиф Сталин

Светлана Аллилуева перебралась в США в 1967 году, сменила имя на Лана Петерс и родила здесь детей. Младшенькая, Ольга, подросла и внезапно превратилась в Криса Эванса — видел бы ее только дедушка.

Дед: Чарли Чаплин

Карьера красотки Уны в самом начале расцвета. Вы наверняка видели ее роль в «Игре престолов», но вряд ли подозревали, что на экране раздевается внучка великого комедийного актера всех времен.

Николетта Консоло Романова

Прапрапрапрадед: император российский Николай I Род Романовых существует до сих пор. Более того, на одну из прямых потомков государей Российской Империи можно даже в кино посмотреть: Николетта снялась в фильме 2003 года «Помни меня, моя любовь». Сейчас девушка работает над коллекцией драгоценностей «Romanov».

Дед: Пабло Пикассо

Гениальный художник был большой ходок по женской части и сколько у него наследников доподлинно неизвестно. Диана посвятила свою жизнь поиску всех работ знаменитого предка.

Илария Штилер-Тимор

Старшая дочь Льва Толстова мечтала о театральных подмостках, но семья выдала девушку замуж за итальянского графа, Леонардо Альбертини. Илария принадлежит именно к этой ветви потомков знаменитого писателя.