Во Владикавказе выпустят Книгу Памяти военнопленных

В Национальном музее Владикавказа открылась фотовыставка с одноимённым названием. Тема военнопленных считалась постыдной и долгое время замалчивалась.

«Уже не первый год мы хотели сделать такую выставку, но все время что-то мешало, — говорит один из организаторов, журналист Алина Акоефф. — Я счастлива, что наконец это удалось. У каждого человека своя трагическая судьба. Каждый — образец мужества, воли и терпения».

На выставке представлены регистрационные листки военнопленных из городов и сел Северной Осетии. Никто не вернулся. К примеру, Асланбек Кайтмазов трижды пытался совершить побег из концентрационного лагеря, но каждый раз неудачно. Умер в лагере от туберкулеза.

Сбор материала начался 4 года назад. За это время удалось найти 177 регистрационных листов, и работа будет продолжаться. Конечным результатом должна стать Книга Памяти, где все военнопленные будут указаны поимённо.

«Они этого достойны. Это и их победа тоже, — говорит Роман Кумков, военный пенсионер, который и начал заниматься поисковой работой в этом направлении в Северной Осетии. — Глядя на эти лица, мы должны понимать, что такое война и что такое фашизм».

Роман опроверг устойчивое мнение о том, что все пленные фашистских концентрационных лагерей подвергались фильтрации в сталинских ГУЛАГах. «Только 2% военнопленных проходили фильтрацию. Остальные ограничивались штрафным батальоном, а кто-то и сразу возвращался в часть», — считает поисковик. Как бы там ни было, победа одна на всех, и вклад каждого воина бесценен.