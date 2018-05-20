Досубботились: в Красноярске подали в суд на кафе за название Yobi-Doyobi

Одно из красноярских суши-кафе оказалось под ударом. Местный житель по имени Валерий Востротюков подал иск в суд на заведение общепита из-за его аутентичного названия.

Хозяйка кафе назвала свое детище, латиницей говоря, Yobi-Doyobi. Это, как, наверное, она подумала, звучит очень по-японски. Отчасти дама, конечно, права: слова в самом деле японские. «Йоби» на «лунном» языке означает «день недели», а «до-йоби» — «суббота». У японцев вообще что ни день, то какое-нибудь «йоби». А еще, надо полагать, она решила, что чудовищная конструкция, явленная публике в названии, наверняка очень забавная. Правда, ни один японец такого не произнесет не только в здравом уме и твердой памяти, но и вываливаясь из паба в Гинзе в ночь с пятницы (кин-йоби) на воскресенье (нити-йоби).

Впрочем, Валерию Востротюкову до этого до всего — как до горы какой-нибудь «ямы», ему приспичило «досубботиться» до заведения совсем по другой причине. Г-н Востротюков узрел в псевдояпонской околесице великий и могучий язык Пушкина — Маяковского. Незнакомый с восточными вербальными конструкциями, зато очень высоконравственный мужчина требует смены — не будем спорить — безобразия на нечто более приемлемое. И ссылается на то, что около кафе находятся большой ТРЦ и школа. А еще — что в 2019-м в Красноярске будет Универсиада. И городу от этого будет сплошной «день недели».

В общем, в конце мая японский язык будут учить в местном суде. Хотя уже сейчас есть вполне себе компромиссное решение. Да назовите вы это несчастное кафе как-нибудь по-анимешному! «Эльфен Лид», например. Кто в курсе, тот посмеется (главное, чтобы суши не поперхнулся). Зато у высокоморалов не будет претензий.

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