Магнаты фастфуда: сеть китайских закусочных воспитывает из детей лидеров

Пегги Чернг, чье состояние, по оценке Forbes , составляет $1,8 млрд, сегодня является одним из двух CEO одного из самых легендарных азиатско-американских предприятий в Содиненных Штатах — сети ресторанов быстрого питания Panda Restaurant Group. Сеть кафе Panda Express, продает более 40 000 тонн курицы по-китайски ежегодно, имеет около 2 000 торговых точек в 50 штатах, а также в более отдаленных уголках планеты, от Саудовской Аравии до Гватемалы. Сама предпринимательница родилась в Мьянме, а выросла в Гонконге и считает, что миссия компании — давать людям новые возможности. Чернг объясняет свое рвение и энтузиазм: «Думаю, что мы, первое поколение иммигрантов, получаем огромную выгоду от взаимодействия с самыми разными клиентами».

В прошлом Чэн была электроинженером и занималась разработкой симуляторов для американского флота, поэтому в 1982 году, к моменту ухода из компании Comtal (дочерняя структура холдинга 3M), она была готова к карьере в технологической отрасли и вместе с мужем Эндрю стала развивать собственное дело, небольшой ресторан традиционной китайской кухни под названием Panda Inn. Через год открылся первый Panda Express в одном из торговых центров калифорнийского города Глендейл. Эндрю Чернг отвечал за ведение дел, а Пегги занималась финансами и разрабатывала программное обеспечение для отслеживания инвентаря и заказов от клиентов. Техническое образование предпринимательницы дало компании значительное преимущество перед конкурентами. К 1993 году Panda Restaurant Group открыла сотое заведение. Сегодня компания может похвастаться оборотом превышающим $3 млрд в год.

В какой-то момент Чернг задумалась о том, как она с мужем может сделать мир лучше. Выбор четы пал на легендарный Калифорнийский технологический институт. Пегги Чернг, которая с 2012 года возглавляет совет директоров института, объясняет: «Мы в полной мере используем его научный потенциал. Я вижу все инновации, которых в своей работе добились его специалисты, будь то исследования космоса или морских глубин». Более того, Калифорнийский технологический институт, помимо прочего, имеет опыт технологических разработок в области медицины, что для предпринимательницы тоже сыграло свою роль, ведь сама она имеет степень магистра по информатике и бакалавра по электромеханике.

В 2017 году Чернги выделили биоинженерному подразделению института $30 млн Совместно с врачами его сотрудники работают по многочисленным направлениям, таким как разработка имплантов или приборов для неинвазивной медицинской визуализации. Недавние разработки включают широкий спектр проектов: от мобильного приложения, использующего камеру смартфона для оценки состояния сердца, до микрочипов, которые могут быть вживлены в организм для постановки диагноза.

Пегги Чернг признается: «Наша цель — помочь людям жить более полной жизнью. При нашей поддержке институт может создавать новые устройства для повышения качества жизни, и для нас это самая большая награда». С таким же намерением в 1999 году супружеская пара учредила Panda Cares, благотворительный фонд в рамках Panda Restaurant Group. Работе проекта помогают сотрудники компании, а для того, чтобы привлечь к инициативе и клиентов, в 2010 году основатели сети разместили во всех точках Panda Express специальные ящики, где можно оставить пожертвования детям из малообеспеченных семей. «Мы хотим дать им достойную медицину и образование. Вдобавок ко всему, мы хотим сподвигнуть на благотворительную деятельность всех наших партнеров», — говорит Чернг.

С 1999 года фонду удалось собрать $107 млн, причем $89 млн было получено от самих посетителей кафе. Самым важным проектом стало воспитание в детях лидерских качеств. Чернг считает, что в жизни многое зависит от стойкости личности: «Если мы сможем воспитать в детях культуру лидерства, им все будет по плечу. Самое главное — быть уверенным в своих силах и уважать себя». Для этой инициативы был выделен почти $41 млн Их потратили на реализацию программы «Я лидер», которая учит детей брать на себя ответственность и вырабатывать полезные навыки при получении новых знаний. Благодаря финансированию проекта, учебную программу ввели в 865 начальных школах 39 штатов.

Panda Cares давно сотрудничает с некоммерческой организацией Children's Miracle Network Hospitals, которая распределяет средства по 170 клиникам на всей территории Соединенных Штатов и Канады для проведения исследований, закупки оборудования и бесплатного оказания медицинской помощи. «Особое внимание мы уделяем тому, как можно помочь тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно, в частности обделенным заботой детям», — отмечает предпринимательница. C 2003 года Panda Cares передали в Children's Miracle Network Hospital $37 млн, а также помогают детям получить высшее образование и готовят их к выходу во взрослую жизнь. Фонд выделил еще $3,9 млн на помощь пострадавшим в прошлом году от ураганов Харви, Ирма и Мария и предоставил им 1,3 млн упаковок продуктов. Пегги Чернг очень довольна работой фонда: «Наши партнеры с большим энтузиазмом предлагают подключиться к благотворительности и приглашают других жертвователей, ведь они знают, что все средства пойдут на улучшение качества жизни людей. Деньги будут потрачены на благо детей из малообеспеченных семей».