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Азия Ардженто выступила с критикой Каннского кинофестиваля
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Азия Ардженто выступила с критикой Каннского кинофестиваля 

Журнал ОК! 9 минут назад
19 мая состоялась церемония закрытия Каннского кинофестиваля, на которой традиционно объявляют победителей конкурсной программы. Многим этот вечер также запомнился ужасающей речью актрисы Азии Ардженто, которая рассказала, что именно здесь ее изнасиловал Харви Вайнштейн.
Во время речи перед вручением награды за лучшую женскую роль, Азия Ардженто произнесла речь, в которой раскритиковала фестиваль и рассказала, что 21 год назад ее изнасловал Харви Вайнштейн.
В 1997 году я была изнасилована Харви Вайнштейном в Каннах. Мне было 21. Этот вестиваль — охотничье угодье. Я хочу сделать предсказание: Харви Вайнштейну тут никогда не будут рады. Он должен быть наказан за свои преступления. В этом зале тоже есть те, кто должен нести ответственность за то, что происходит в этой индустрии. Вы знаете, что я говорю о вас, а мы знаем, что вы сидите здесь. И мы не дадим вам больше скрываться
Discours très fort et très applaudi de l'actrice d'Asia Argento en ce début de Cérémonie de Clôture avant l'annonce du prix d'interprétation féminine. ? Vivez le 71ème #FestivalDeCannes sur myCANAL > https://t.co/i22ZzfViGr #Cannes2018 pic.twitter.com/P1n9GcjCtO
— CANAL+ (@canalplus) May 19, 2018
После вручения награды Азия все время держала поднятую руку в кулаке как знак борьбы с тем, что происходит в киноиндустрии и солидарности женщин.
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