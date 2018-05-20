Воспитанники дома творчества воплощают в жизнь свои мечты

Четыре направления образования

В настоящее время в 58 объединениях Дома детского творчества занимаются 1450 мальчишек и девчонок на базе всех школ района. Работа ведется по четырем направлениям: художественному, социально-педагогическому, туристско-крае­ведческому и техническому. Приоритетным на протяжении нескольких лет остается художественное. Именно в этом направлении 20 лет назад открыта школа раннего развития «Мозаика», где дети учатся петь, лепить, рисовать, танцевать и даже быть артистами кукольного театра «Шалунишки».

Здесь работают удивительно талантливые люди, которые внесли огромный вклад в развитие ДДТ. Это Лариса Акимова, Марина Зубова, Елена Кадыкова, Татьяна Макурина

Гордостью ДДТ являются обладатели почетного звания «Образцовый детский коллектив»: театр моды «Квадрат», рук. Светлана Черкашина, и коллектив «Копилка», рук. Алтнай Ирмагамбетова.

Знакомят воспитанников с различными видами декоративно-прикладного творчества, флористикой, бисероплетением, обработкой природных материалов, резьбой по дереву педагоги Марина Юдина, Алексей Журавлев , Галина Усманова, Альбина Шабольникова. В обучении используются межпредметные связи с образовательными областями. Например, постигая основы материаловедения, воспитанники пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения, биологии, физики.

Приобщаются к прекрасному

Торжественность и грандиозность звучания свойственны духовому оркестру, руководит которым заслуженный работник культуры Петр Балькин. На занятиях и выступлениях этого коллектива педагог помогает ребенку почувствовать свое место в оркестре, формирует музыкальную культуру и приобщает его к прекрасному миру искусства.

Классические, народно-сценические и современные танцы осваивают дети в возрасте от 5 до 14 лет в объединении «Хореография» под руководством Натальи Лисицыной , Ирины Никитченко и Юлии Трубниковой.

Молодежная телестудия «Ракурс», рук. Евгения Резникова, вовлекает ребят в социальные события молодежной общественности.

И творческие, и организаторские способности

С 2007 года в ДДТ работает подростковый клуб «Ритм», среди задач которого пропаганда здорового образа жизни и организация ученического самоуправления в ОУ округа. В клубе проводятся тренинги общения, презентации, ролевые игры, беседы, диспуты, дискуссии. Здесь подростки развивают и проявляют свои творческие и организаторские способности, получают навыки общения, у них формируются ценностные ориентиры.

Одним из важнейших направлений работы СП «Дом детского творчества» является изучение и сохранение национальных традиций Большеглушицкого края. В районе проживают более 20 национальностей. Их традиции и обряды хорошо прослеживаются в работе детских объединений декоративно-прикладного творчества, музыкального и хореографического.

Дом детского творчества является координатором и организатором многих массовых мероприятий в районе — творческих конкурсов, фестивалей, концертов, викторин, конференций, семинаров, круглых столов, шоу-программ. ДДТ — это целый мир искусства, фантазии и вдохновения, первых шагов и открытий, упорного труда и достижений. Его педагоги находятся в постоянном поиске различных форм деятельности, создавая доброжелательную теплую атмосферу на занятиях, чтобы каждому ребенку было тепло и уютно, как в семье.

Оксана Орехова, начальник СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица: