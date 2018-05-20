Руководство МЧС России наградило школьников из Самарской области

В московском Музее Победы состоялся гала-концерт всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

Сергей Кададов. Награды победителям конкурса вручил заместитель главы МЧС

— Победителями в нескольких номинациях стали школьники из Самарской области: Александра Подангина из села Исаклы, вокальный ансамбль «Фантазия» из Самары, — рассказали организаторы.

В этом году на конкурс «Звезда спасения» поступило более 85 тысяч детских работ. Среди них — стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. Участниками стали школьники в возрасте от 7 до 18 лет со всех регионов России, лауреатами и дипломантами — 473 человека.