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Руководство МЧС России наградило школьников из Самарской области
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Руководство МЧС России наградило школьников из Самарской области 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В московском Музее Победы состоялся гала-концерт всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
Награды победителям конкурса вручил заместитель главы МЧС Сергей Кададов.
— Победителями в нескольких номинациях стали школьники из Самарской области: Александра Подангина из села Исаклы, вокальный ансамбль «Фантазия» из Самары, — рассказали организаторы.
В этом году на конкурс «Звезда спасения» поступило более 85 тысяч детских работ. Среди них — стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. Участниками стали школьники в возрасте от 7 до 18 лет со всех регионов России, лауреатами и дипломантами — 473 человека.
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